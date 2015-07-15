Петиция Президенту РФ

Защитить конституционные права кредитных заемщиков, попавших в трудное финансовое положение.



Уважаемый Владимир Владимирович!



К Вам обращается группа заемщиков, которые волею судеб попали в сложное финансовое положение, и, испробовав иные методы решения своих проблем, мы просто не видим другого способа, как только обратится к Вам, как к гаранту Конституции Российской Федерации.



Просим Вас защитить наши Конституционные права Граждан РФ. Доводим до Вашего сведения о вопиющих фактах нарушения прав граждан РФ, УК РФ, Конституции РФ многочисленными банками и коллекторскими агентствами.

Банки и коллекторские агентства ПОВСЕМЕСТНО И СИСТЕМНО прибегают к нарушению законодательства, когда у клиента образуются долги. Как правило, это непрекращающиеся звонки, от 10 до 200 раз в день. Это звонки и смс третьим лицам, на работу, родственникам, включая детей, с разглашением банковской тайны и угрозами. Это хамское поведение сотрудников, которые работают в кал центрах. Угрозы внесудебного взыскания, любыми методами возврат долга, но не через суд. Банки боятся этого слова и слышать об этом не хотят.



Все вопросы должны решаться в суде, почему банки не идут на это, а применяют любые методы «выбивания» долгов, оттягивая срок передачи дел в суд и начисляя баснословные штрафы??? Почему процветает «внесудебное взыскание»??? Почему происходит вынесение решения мировым судьей, далеко от места жительства Заемщиков, который, как правило, работает на определенный Банк??? Заемщик даже не знает, что против него заведено исполнительное производство. Не убираются штрафы, не рефинансируются, накладывают арест счетов, невзирая на то, что это зарплатная карта, либо счета, на которые идут пенсии и алименты? Почему коллекторские агентства работают бандитскими методами? Почему кредитные договоры заключаются априори на неравных правах Заемщика и Кредитора. Откуда берутся грабительские проценты (от 29 и выше %), навязываются страховки, в которых изначально прописывается, что долг будет списан, если наступила смерть Заемщика или он стал инвалидом? И, многие люди, попавшие в кредитную кабалу, идут на суицид. Почему банки изначально выдают кредиты, имея сведения, что потенциальный Заемщик не сможет расплачиваться по кредитным обязательствам? Почему предлагают грабительскую реструктуризацию, либо отказывают вообще в пересмотре кредитного договора?

Также не секрет, что большинство коллекторских агентств работают под прикрытием силовых структур, и, пользуясь таким покровительством, незаконными методами вынуждают сотовых операторов выдавать всю информацию о заемщике, обо всех зарегистрированных номерах телефонов, которыми пользуются люди, знакомые с заемщиками, но не имеющие никакого отношения к взаимоотношениям между банком и заемщиком. При этом коллекторам все равно, они настойчиво лишают посторонних людей спокойствия. Кто им дал право портить имущество заемщика (заливание клеем замков, наклеивание в подъездах фотографий заемщиков с унизительными фразами, телефонный террор несовершеннолетних детей)? Таких примеров можно привести тысячи. Также, хотим отметить, что еще ни один владелец разорившегося банка не был подвергнут взысканию с него или членов его семьи имущества в пользу обманутых вкладчиков (люди так и остались ни с чем, яркий пример тому последний случай в Белгороде, где мужчине пришлось захватывать работников банка в заложники, чтобы хоть как-то попытаться вернуть свои деньги).



Просим Вас, Президента Российской Федерации, как гаранта Конституционного строя, защитить наши Конституционные права, нарушенные Банками, ибо человек и гражданин Российской федерации, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Просим Вас принять соответствующий Закон, который бы не лоббировали банковские структуры, направленный на равноправие в кредитном договоре между Заемщиком и Банком. ( В соответствие с пунктом 1 статьи 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты с неё.)



На основании ст. 807, 810 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с Конституцией РФ (которая, так же как и нижеуказанные законы, содержит основы правопорядка в экономической, финансовой жизни России), рубль в России – это денежная единица, но не товар.

Далее, Федеральный закон РФ №173-ФЗ от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» дает определение в ст. 1: «Валюта РФ: а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа».



Далее, статья 29 Федерального закона от 10 июля 2002 года «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» гласит: «Эмиссия наличных денег (банкнот и монет), организация их обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации осуществляются исключительно Банком России. Банкноты (банковские билеты) и монеты Банка России являются единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Их подделка и незаконное изготовление преследуется по закону».



Далее, в Гражданском кодексе РФ ст.140 п. 1 «Деньги (валюта)» прямо сказано: «Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории РФ». Никакого другого назначения денег наши законы не указывают, а значит, иное назначение денег в России как государственного института запрещено! В силу своего специфического предназначения (средство платежа) деньги являются вещами, ограниченными в гражданском обороте и могут быть предметом только безвозмездных сделок (например: дарение денег, займ денег (беспроцентный), завещание денег и прочее) и договора хранения денег (так как хранитель не имеет права пользоваться предметом хранения). В этих случаях целевое назначение денег не утрачивается. Но оно утрачивается, когда деньги используют как товар – сдают в пользование, продают, применяют и пр.



Поэтому ст. 807, 810 ГК РФ не могут быть применимы в ситуации между предпринимателем (Банком) и потребителем (Населением), т.к. предпринимательская деятельность – это деятельность по оказанию УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, т.е. физическим лицам. В п.1 ст. 2 ГК РФ закреплено следующее определение предпринимательской деятельности: «…предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».

Путем манипуляций общественным сознанием и обманом россиян (о том, что кредитный договор и пр. – это особые законные сделки) повсеместно вводят в заблуждение о том, что деньги можно считать таким же товаром и торговать им, сдавать в аренду и прочее. Юридическая наука не признает деньги в качестве вещей, которые можно сдавать в пользование за деньги, ибо их назначение, как было указано выше и в законах – законное средство платежа.

Никто не может быть лишен своей собственности, иначе как с выплатой справедливой компенсации в целях публичного использования или общественного интереса и в случаях, и формах, установленных законом.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ о применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ от 10 октября 2003 года №5, особо подчеркивается связь национального законодательства и их роль в сфере защиты прав человека. Международным договорам принадлежит первостепенная роль в сфере защиты прав человека и основных свобод.

Таким образом, Банки нарушают право собственности граждан на денежные средства, уплаченные в счет процентов по кредитному договору. Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованием закона или иных правовых актов, ничтожна. Согласно ст. 169 ГК РФ (недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности), сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Статья 2 главы 1 Закона РФ «О защите прав потребителей» гласит: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила о защите прав потребителей, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются правила международного договора» и ст.15 п.4 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».



«Руководящие принципы для защиты интересов потребителей», приняты 09.04.1985 резолюцией 39/248 на 106-м пленарном заседании генеральной ассамблеи ООН. Эти руководящие принципы направлены на удовлетворение следующих законных потребностей: п.3 б) содействие экономическим интересам потребителей и защита этих интересов; п.5 «Все предприятия должны соблюдать соответствующие законы и постановления тех стран, в которых они ведут дела. Они также должны соблюдать соответствующие положения международных норм защиты интересов потребителей, одобренные компетентными органами власти данной страны»; п.19 «Потребители должны быть защищены от таких контрактных злоупотреблений, как односторонние типовые контракты/договоры, исключение основных прав в контрактах/договорах и незаконные условия кредитования продавцами/исполнителями.



В настоящее время, Российская Федерация является участницей следующих международных договоров по правам и свободам человека, действия которых не прекращены и не приостановлены, а именно:

- Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством (Женева, 7 сентября 1956 года).



Определение рабства в конвенции: а) долговая кабала, то есть положения или состояния, возникающего вследствие заклада должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежаще определяемая ценность выполняемой работы не засчитывается в погашение долга.

Статья 6 настоящей конвенции: Обращение другого лица в рабство или склонение другого лица к отдаче себя или лица, зависимого от этого другого лица, в рабство (долговую кабалу) или покушение на совершение таких действий, или соучастие в них, или участие в тайном сговоре для совершения любого из этих действий считается уголовным преступлением по законам участвующих в настоящей Конвенции государств и лица, признанные виновными в нем, подлежат наказанию.

Статья 9 настоящей конвенции гласит: «Оговорки к настоящей конвенции не допускаются».

- Международный Пакт о гражданских и политических правах (16 декабря 1966).



Статья 8 этого Пакта: Никто не должен содержаться в рабстве; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Статья 4 п.1: Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии.

Статья 15 п.2: Отступление от ст.4 п.1 невозможно ни при каких обстоятельствах (мирное время, во время войны или иного чрезвычайного положения). Подробно в «Комментарии к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее применения», выпущенная в свет издательством «Норма» при финансовой поддержке Европейской комиссии, Совета Европы и Правительства Соединенного Королевства, Москва, 2002г. и в Бюллетене Европейского Суда по правам человека, Российское издание № 10/2003 к ст. 4 п. 1 Конвенции.



Таким образом, ярко выраженная коллизия возникает в следующем: Аннуитетная формула расчета процентной ставки по ипотечному кредиту (утв. ЦБ РФ Указание от 13.05.2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика – физического лица полной стоимости кредита). За-регистрировано Минюстом России 29 мая 2008г., регистрационный номер 11772. В данной формуле, отражен размер ежемесячного аннуитетного платежа, остаток ссудной задолженности на расчетную дату, месячная процентная ставка, установленная договором, количество полных расчетных периодов, оставшихся до окончательного возврата ипотечного кредита. Согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Применяя ст. 431 ГК РФ Буквальное толкование к п. 1 ст. 819 ГК РФ, заемщик возвращает полученную денежную сумму (основную сумму кредита) и процент (от основной суммы кредита). И ни копейки больше.

Просим Вас отменить финансовое рабство и отмывание кредитными организациями несуществующих и необеспеченных товарами и услугами денежных средств в Российской Федерации. Обратите своё пристальное внимание на социальные сети и возникающие объединения граждан на создаваемых форумах в сети Интернет. Народ, как носитель власти в силу части 1 и 2 ст.3 Конституции РФ возмущен, социальный взрыв очень нежелателен.



Также, хотим обратить Ваше внимание на такие структуры как Микрофинансовые организации, далее МФО, которые работают на не совсем понятных условиях, некоторые вообще существуют полуподпольно. Проценты в этих организациях составляют до 10000 годовых, такой вопрос это как? Если это все регулируется ЦБ, выдается лицензия ЦБ, то как тогда это можно понимать. Себя МФО не считают кредитными организациями, по крайней мере, так они говорят нам, тогда как они получают пакет документов для осуществления кредитных операций. Создается устойчивое впечатление, что МФО работают в одной упряжке с банками, потому как сотрудники банков, вместо решения проблем с просрочкой платежа, пусть даже первого, не важно, настойчиво пытаются заставить Вас перекредитоваться в МФО, для внесения платежа, и, это происходит во всех банках. Заемщики, из боязни пропустить платеж, бегут, чаще всего не задумываясь о последствиях, оформлять займы в этих, с позволения сказать, шарашкиных конторках. Но бесконечно так продолжаться не может и наступает момент просрочек и в МФО и банках, которые так настойчиво предлагали воспользоваться услугами МФО, и, теперь уже незадачливого заемщика долбят и банк и МФО. Но МФО действуют гораздо наглее, очень часто прибегая к огласкам кредитных долгов перед соседями, порчей имущества, различными разрисовками в подъездах, объявлениями на подъездных дверях и т.д. Правоохранительные органы практически бездействуют. Почему участковые не принимают мер по защите граждан своего участка и общественного имущества вверенного им участка?

Просим Вас разобраться в данной ситуации и поставить на место, заставить действовать исключительно в правовом поле все эти организации, ведь если они являются кредитными, то при просрочках платежей они вправе воспользоваться судом, также как и банки. Прекратите этот беспредел.



P.S. Хотим обратить Ваше внимание на то, что с такими как мы, простыми людьми, Вы строите новое Великое Государство Россия, Вы пользуетесь нашей поддержкой, мы готовы перенести многое ради нашего будущего и будущего наших детей, которые будут жить в нашей Великой и Могучей стране.

С Большим Уважением к Вам «Общество кредитных заемщиков, попавших в трудное финансовое положение».