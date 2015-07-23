Коллекторам запрещено :

Помните о том, что коллекторам запрещено по закону:

- звонить вам с 22:00 до 8:00;

- общаться с вами от лица милиции, суда, прокуратуры и т. д.;

- нарушать общественный порядок;

- угрожать жизни, имуществу должника и членам его семьи;

- приходить к вам без предварительной договоренности, врываться в дом, на работу;

- осуществлять в отношении вас меры, угрожающие чести, достоинству и другим неимущественным правам;

- передавать информацию о вас третьим лицам, в том числе ближайшим родственникам;

- предоставлять вам ложные сведения относительно вашего долга, штрафов, завышать его;

- осуществлять в отношении вас любые другие действия, противоречащие действующему российскому законодательству.