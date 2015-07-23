В Москве коллекторы исписали посланиями стены дома, требуя вернуть долг

Работники службы утверждают, что бывшая теща москвича взяла деньги, но до сих пор их не вернула, тогда как сам житель дома отрицает все обвинения.

В борьбе с недобросовестными заемщиками московские коллекторы стали использовать нестандартные методы работы. Требуя вернуть невыплаченный займ, они исписали посланиями стены одного из жилых домов столицы. В своих настенных сообщениях они утверждают, что бывшая теща москвича Александра Солдатенкова в свое время заняла денежные средства и до сих пор их не вернула.



"Оля, не вернешь долг, заклеим все замки соседей. Думай." - гласит одна из надписей на стене подъезда.



В свою очередь мужчина утверждает, что бывшую тещу не видел уже более 10 лет и не знает, о каком кредите может идти речь. По словам Александра, бывшая родственница даже не знает о осуществовании этой квартиры, а от банков он всегда старался держаться в стороне.



"Я не являлся поручителем у нее. Я вообще по банкам нигде не числюсь", - говорит москвич.



Для наглядности своих намерений коллекторы испортили замок в квартире Александра, хотя мужчина с самого начала пытался объяснить им, что ни в чем не виноват и в данном случае произошла какая-то ошибка. Интересно, что конкретную сумму долга коллекторы не называют, считая, что заемщик должен знать, сколько он задолжал.

РенТВ