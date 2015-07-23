Работники службы утверждают, что бывшая теща москвича взяла деньги, но до сих пор их не вернула, тогда как сам житель дома отрицает все обвинения.
В борьбе с недобросовестными заемщиками московские коллекторы стали использовать нестандартные методы работы. Требуя вернуть невыплаченный займ, они исписали посланиями стены одного из жилых домов столицы. В своих настенных сообщениях они утверждают, что бывшая теща москвича Александра Солдатенкова в свое время заняла денежные средства и до сих пор их не вернула.
"Оля, не вернешь долг, заклеим все замки соседей. Думай." - гласит одна из надписей на стене подъезда.
В свою очередь мужчина утверждает, что бывшую тещу не видел уже более 10 лет и не знает, о каком кредите может идти речь. По словам Александра, бывшая родственница даже не знает о осуществовании этой квартиры, а от банков он всегда старался держаться в стороне.
"Я не являлся поручителем у нее. Я вообще по банкам нигде не числюсь", - говорит москвич.
Для наглядности своих намерений коллекторы испортили замок в квартире Александра, хотя мужчина с самого начала пытался объяснить им, что ни в чем не виноват и в данном случае произошла какая-то ошибка. Интересно, что конкретную сумму долга коллекторы не называют, считая, что заемщик должен знать, сколько он задолжал.
РенТВ
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