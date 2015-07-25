Имеет ли право банк передавать долг коллекторам без согласия заемщика?22 июля 2015Заемщики регулярно спорят по вопросу передачи долгов коллекторам. Одни утверждают, что без согласия должника банк не имеет права передавать долги третьим лицам, другие доказывают, что имеет. Где же истина?Специалисты подтверждают, что данные споры возникли не на пустом месте.Генеральный директор юридической компании "Базальт" Василий Неделько пояснил в интервью Банк.ru, что с одной стороны согласно ст. 382 ГК РФ право, принадлежащее кредитору, может быть передано другому лицу, при этом согласие на переход права не требуется, если законом или договором не предусмотрено иное. Кроме того, в случае с потребкредитами право банка уступать долг третьим лицам прямо предусмотрено в ст. 12 ФЗ от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».По словам эксперта, в подавляющем большинстве случаев в договорах банки предусматривают право уступать долги третьим лицам, при этом форма договора у банков стандартная и изменениям, как правило, не подлежит. По ГК кредитор должен лишь уведомить должника о состоявшейся уступке, о получении согласия речи не идет.Но есть и другая сторона медали – понятие «Банковская тайна». Василий Неделько отмечает, что при предоставлении кредита в банке открывается специальный счет. При этом согласно ст. 857 ГК РФ, а также ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте, которые могут быть представлены только в случаях, предусмотренных законом. Законом не предусмотрено право предавать сведения, составляющие банковскую тайну при уступке долга третьим лицам.Сведения о клиенте являются персональными данными, которые в соответствии с ФЗ «О персональных данных» могут быть переданы третьим лицам только с согласия клиента. Как правило, в кредитных договорах это условие также предусмотрено.Так, на что, в конечном счете, ориентироваться гражданам?«Споры о применении норм права решают суды, а суды в свою очередь не видят ничего незаконного в уступке прав кредитора банками третьим лицам. Как правило, суды указывают, что при уступке права требования третьему лицу передается иная информация о должнике, о сумме долга, о залоге. Информация о движении денежных средств по банковским счетам не передается, и права потребителя в том смысле, который заложен в ФЗ «О защите прав потребителей», не нарушаются», - подвел итоги Василий Неделько из компании «Базальт».Что касается уведомлений должника, то, как рассказал Банк.ru старший юрист практики «Банкротство» юридической фирмы «Клифф» Александр Терехов, если заемщик не уведомлен о состоявшейся передаче (уступке) прав банка, то новый кредитор несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.«Таким образом, в интересах нового кредитора уведомить заемщика о состоявшейся передаче (уступке) банком прав требования по кредитному договору. Данное уведомление должно быть сделано в письменной форме», - сообщил Александр Терехов.По его словам, если заемщика не уведомил ни банк, ни новый кредитор, тогда заемщик вправе исполнить свои обязательства по кредитному договору путем возврата банку суммы кредита и процентов. Обязательства возвращать кредит новому кредитору возникают у заемщика только после его уведомления о передаче (уступке) прав требования банка.