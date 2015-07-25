Коллекторы отправлены за решётку.

Коллекторы в Киреевском районе жестоко избили должника и отобрали у него квартиру

Киреевским районным судом Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении двух сотрудников службы экономической безопасности микрофинансовой организации 34-летнего Ильи Захарова и Сергея Федотова. Оба признаны виновными в вымогательстве.

Суд установил, что Федотов и Захаров, являясь сотрудниками службы экономической безопасности ООО «ТаймКредит», вечером 8 декабря 2014 года под предлогом взыскания имевшейся кредиторской задолженности в размере 50 тысяч рублей с 35 летнего жителя г. Киреевска пришли в его квартиру и стали требовать от него в счет погашения долга принадлежащее ему имущество. Затем они потребовали оформить договор купли–продажи его квартиры на Захарова.

Мужчина отказался выполнять их требования, тогда коллекторы избили его. Избивали мужчины потерпевшего с 22 часов до 6 утра 9 декабря.

Тем самым Федотов и Захаров вместе с потерпевшим поехали в риэлторскую компанию, где оформили договор купли-продажи квартиры на Захарова, получив от него расписку на фактически неполученные им деньги в сумме 850 000 рублей. По заявлению потерпевшего регистрирующие органы приостановили регистрацию фиктивного договора купли-продажи.



Приговором суда Федотову и Захарову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Источник- Тульская служба новостей