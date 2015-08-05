Расширение круга граждан, пользующихся банковскими кредитами, привело к росту числа должников, неаккуратно погашающих задолженности либо вовсе не возвращающих кредиты. В ряде случаев банкам невыгодно или неудобно самостоятельно заниматься возвратом вложенных средств - рассылать требования, напоминания, обращаться в суды, следить за исполнением судебных решений. Часто банки предпочитают обратиться за помощью к организациям, предлагающим услуги по возврату долгов, так называемым коллекторским агентствам или коллекторам.Сотрудничество банка и коллектора на практике оформляется несколькими способами:- заключением договора о возмездном оказании услуг и выдачей банком доверенности представителю коллекторского агентства на представление интересов банка перед должником;- заключением агентского договора, по которому коллекторское агентство как агент банка действует перед заемщиками от лица и по поручению банка;- заключением договора уступки права требования (договор цессии), когда коллектор фактически выкупает проблемные долги по кредитным договорам у банка, становясь кредитором по кредитному договору вместо банка.Следует отметить, что в настоящее время нет закона о коллекторских агентствах, который бы подробно регламентировал их деятельность. Банки при обращении в коллекторские агентства руководствуются Гражданским Кодексом РФ, в соответствии с которым права кредитора могут быть переданы им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.Относительно необходимости согласия заемщика на продажу его долгов коллекторским агентствам существует неоднозначная позиция уполномоченных органов и судебных инстанций. Так, Роспотребнадзор обращает внимание на то, что уступка права требования по кредитному договору по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника, не допускается без согласия должника. В случае банковского кредита, выдаваемого гражданину, кредитором является банк - специально уполномоченная организация, наделенная правом (подтвержденным лицензией Банка России) работать на финансовом рынке и обязанная соблюдать правила, установленные законодательством о защите прав потребителей.Верховный Суд РФ указал, что Законом о защите прав потребителей не предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено законом или договором, содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами при его заключении. При этом необходимо в каждом случае достоверно устанавливать факт действительного наличия добровольного волеизъявления заемщика на включение в кредитный договор условия о возможности уступки требования третьему лицу, не равноценному банку (иной кредитной организации) по объему прав и обязанностей в рамках лицензируемого вида деятельности, осуществляемой первоначальным кредитором.Иную позицию занял Высший Арбитражный Суд РФ. Он считает, что требование возврата кредита, выданного физическому лицу по кредитному договору, не относится к числу требований, неразрывно связанных с личностью кредитора. При уступке требования по возврату кредита (в том числе и тогда, когда цессионарий не обладает статусом кредитной организации) условия кредитного договора, заключённого с гражданином, не изменяются, его положение при этом не ухудшается, гарантии, предоставленные гражданину-заёмщику законодательством о защите прав потребителей, сохраняются. Поэтому согласие заемщика не требуется.В любом случае стороны кредитного договора вправе определить при его заключении порядок получения такого согласия. В частности, кредитным договором может быть предусмотрено, что ни одна сторона не вправе передавать свои права по договору третьему лицу без письменного согласия другой стороны, что должник дает согласие на цессию путем подписания соглашения об уступке требования либо предоставления письменного заявления о своем согласии на эту сделку. При отсутствии такого соглашения либо заявления уступка прав по обязательству будет ничтожной сделкой.