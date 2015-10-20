Женщина уверяет, что не отдавала себе отчет в действиях, когда душила малышку полиэтиленовым пакетом.Челябинка, которая убила свою новорожденную дочь на рабочем месте в продуктовом магазине, выписалась из больницы. Женщина раскаялась в содеянном и сообщила, что задушила малышку, так как находилась в сложной жизненной и материальной ситуации и при этом была в неясном сознании.— Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование дела по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) продолжается. — рассказал U24.Ru руководитель СО по Центральному району Челябинска СУ СКР по региону Владимир Гупенко.Отметим, что 41-летняя женщина воспитывает еще троих детей. Младшему из них только исполнилось два годика. Семья находится в больших долгах, ее одолевают коллекторы. Возможно, именно это и послужило поводом для убийства ребенка.Напомним, тело младенца было обнаружено 10 октября в пожарном щитке продуктового магазина в микрорайоне «Парковый-2». Его мать с сильным кровотечением была доставлена в больницу, а продавщица, прибывшая на подмену коллеге, обнаружила мертвую девочку, о чем сообщила в полицию.