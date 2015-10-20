Кредитные организации, расположенные в ларьках и павильонах в Магнитогорске, пойдут под ковши строительной техники. Распоряжение о ликвидации займовых компаний дал исполняющий обязанности главы города Виталий Бахметьев.Офисы микрозаймовых организаций зачастую расположены в ларьках на перекрестах и остановках общественного транспорта, что противоречит законодательству. Некоторые из арендаторов съехали добровольно, других пришлось "выселять" через суд. В районах скопления подобных павильонов стало больше криминальных случаев. При этом деятельность кредитных организаций не запрещена в случае, если они арендуют полноценные офисы в зданиях.Пока ответственные за ликвидацию лица ведут переговоры с арендаторами. Если бизнесмены отказываются освобождать помещения, администрация Магнитогорска будет обращаться в суд.Ранее против деятельности подобных компаний выступил руководитель СУ СК РФ по Челябинской области Денис Чернятьев. По его мнению, с кредитными организациями, дающими займы до зарплаты, необходимо бороться на государственном уровне. И для этого нужно разработать целым комплекс мер, включая просвещение населения. Ведь зачастую жители становятся жертвами из-за своей безграмотности31tv.ru