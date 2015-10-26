Состоялось слушание по делу о коллекторе, который отобрал корову у пенсионерки в Башкирии

Состоялось слушание по делу о коллекторе, который отобрал корову у пенсионерки.

В Кармаскалинском суде Республики Башкортостан состоялось слушание по делу о коллекторе, который за долги отобрал корову у пенсионерки.



Таким способом женщину против ее воли вынудили расплатиться за долги сына перед банком. Как выяснилось, коллектор, во-первых не имел права взыскивать задолженность с другого человека, пусть даже матери должника, а, во-вторых, не мог требовать оплаты чем-то, кроме денег. Отбирать единственную корову у пенсионерки было незаконно и, пожалуй, бесчеловечно с моральной точки зрения. В отношении коллектора было возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство", однако в суд его представители не явились, и заседание было отложено. В случае повторной неявки без уважительной причины ответчик будет доставлен в суд принудительно.

gtrk.tv