Жительница Кургана, доведенная до отчаяния коллекторским агентством, убила своего сына и совершила суицид.
Как стало известно «URA.Ru», трагедия произошла в минувшие выходные. Погибшая работала уборщицей в школе. На свою небольшую зарплату она взяла несколько кредитов на приобретение бытовой и видеотехники. Выплачивать долги женщина не смогла. Коллекторы начали требовать погашения кредитов.
В течение последней недели своей жизни женщина, по словам соседей, находилась в состоянии сильнейшей депрессии. Она была замкнута, поэтому никому не рассказывала о своих проблемах. Жители поселка Восточный, где и проживала погибшая семья, рассказывают, что о низком достатке женщины было известно. Соседи постоянно помогали ей вещами, продуктами. Сама женщина всегда была очень опрятная, ребенок — чистенький и ухоженный.
Погибшую обнаружил старший сын, пришедший домой к матери и маленькому брату. Увидев мать, покончившую с собой, он побежал искать мальчика. Трехлетнего малыша нигде не было. Не зная, что делать, молодой человек сел на кровать, но тут же соскочил: под покрывалом лежало уже остывшее тело маленького брата — по предварительной информации, мать задушила его подушкой, а после покончила с собой.
По словам источников «URA.Ru», перед смертью женщина оставила видеосообщение, в котором она сказала, что приняла решение о сведении счетов с жизнью самостоятельно, что коллекторы ее не оставят в покое. «Не хочу, чтобы А. (сын. — ред.) называл матерью чужую тетю», — сказала она.
Отметим, что в Уголовном кодексе есть статья «доведение до самоубийства», и родные умерших могут инициировать возбуждение уголовного дела.
Похожие случаи происходят все чаще. В прошлом году в Подмосковье 47-летняя женщина свела счеты с жизнью после общения с коллекторами, которые угрожали выгнать ее из дома. Ситуацию усугубило то, что должницу шесть месяцев назад сократили на работе, а ее матери нужны были деньги на лечение.
Врач-психотерапевт, член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии (Россия) Георгий Амусин отметил, что эта ситуация связана не только с тяжелыми условиями жизни людей, но и с тем, что россияне в принципе перестали ценить жизнь. «Расширенный суицид — это еще страшнее. Вообще, вопросы расплаты по долгам должны решаться до того, как будет взят кредит, а не после. Это показатель зрелости человека. Сейчас же кредитная программа направлена только на удовлетворение желаний», — добавил Амусин.
Отметим, что, по данным Центробанка, в этому году размер просроченной задолженности россиян по потребительским кредитам достиг 450 млрд рублей. Еще в начале года эта цифра была около 300 млрд рублей, в начале осени — уже 410 млрд рублей.
В Ассоциации антиколлекторов России напомнили, что этой осенью Государственная Дума должна рассмотреть законопроект о коллекторских агентствах. «Внесудебные выбиватели долгов хотят работать в законе и быть представителями контролирующего и исполнительного органа власти. Их позиция базируется на желании регулировки финансовой ситуации с кредитными должниками», — уточнили в ассоциации.
Портал «Финам» провёл опрос на тему: «Нужен ли России закон о коллекторах?». На этот вопрос ответили 902 человека. Однако лишь 183 человека тогда сказали, что такой закон необходим. «Против» этого выступили 719 респондентов.
Источник: http://ura.ru/news/1052168443
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