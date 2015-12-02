Коллекторы расстреляли окна пенсионерки в Челябинске.
62-летняя пенсионерка пожаловалась уполномоченному по правам человека на коллекторов, которые открыли стрельбу по окнам ее дома. По рассказам пожилой женщины, сначала ее запугивали физической расправой, а теперь злоумышленники перешли от слов к делу.
«Мы с внуком сидели на кухне, когда раздался страшный грохот, – вспоминает Нурия Сабирова. – Я выбежала в комнату и увидела, как осыпаются стекла. Они стреляли по нашему окну. А потом позвонили и спросили, не холодно ли нам теперь». Потерпевшая уверяет, что без окон ее оставили именно коллекторы. Угрозы от них начали поступать после того, как дочь пенсионерки взяла кредит в микрофинансовой организации. Сумма займа составляла всего три тысячи, и девушка даже говорит, что хотела их вернуть в срок. Однако не нашла контору на старом месте, а мобильный телефон кредиторов не отвечал. Через несколько месяцев заемщица узнала, что ее долг продан коллекторам, которые, по ее словам, и расстреляли окна в квартире матери. Сейчас пострадавшие обратились к уполномоченному по правам человека Маргарите Павловой и написали заявление в полицию. Но, по словам антиколлекторов, правоохранители вряд ли чем-то смогут помочь в этой ситуации.
Оригинал материала: http://chelfin.ru/text/hot/106570914713600.html...
Комментарии 0