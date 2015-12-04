КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, ПОТЕРЯННЫЕ ПО ОШИБКЕ БАНКА ?

Как клиенту банка защитить свои права в случае возникновения технических неполадок, повлекших невыполнение банком условий договора, а также получить компенсацию морального вреда.



Верховный суд РФ встал на сторону потребителей





Технические сбои в работе электронных систем банка способны причинить его клиентам значительные неудобства, включая прямой материальный ущерб. Например, по технической ошибке банк может заблокировать счет клиента, оставив его без денег на длительное время, или «потерять» денежный перевод – такие случаи также случаются. Однако несовершенство законодательного регулирования в этой сфере стало причиной неоднородности судебной практики по спорам в связи с оказанием банковских услуг ненадлежащим образом. В большинстве случаев суды становились на сторону банков, и только в последнее время ситуация начала меняться. Несколько таких дел дошли до Верховного суда РФ, который по итогам их рассмотрения, в ноябре 2015 года, разъяснил ряд важных моментов в спорах по оказанию банковских услуг. Правовая позиция ВС РФ, которая должна учитываться судами при принятии решений, существенно расширила возможности граждан в части обоснования своих требований.



С чего начать?

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Если банковская услуга из-за технической ошибки была оказана некачественно, то необходимо обратиться в банк с письменной претензией. Правоотношения банка с клиентом регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей». Данный закон не предусматривает обязательный досудебный порядок разрешения спора, однако пренебрегать им не стоит, так как в силу п.6 ст.13 ЗОЗПП в случае отказа в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя суд впоследствии может взыскать в его пользу 50% от присужденных сумм (п. 46 Постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 года №17). При рассмотрении дела судом претензия, направленная в банк, является подтверждением досудебных мер урегулирования спора.



В обоснование требований указываются, как правило, ст.ст. 4, 16 ЗОЗПП. В ст.4 определено, что услуга, за которой гражданин обратился в банк, должна отвечать требованиям к качеству, а также тем целям, для которых она обычно используется. Согласно ст.16 условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с законодательством РФ в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Очень часто договор банковского обслуживания нарушает положения ст.16, исключая ответственность банка при технических сбоях, повлекших за собой невыполнение условий договора. При этом до сих пор суды, основываясь именно на этом пункте договора, отказывали гражданам в исках.



Новые разъяснения Верховного суда РФ должны изменить ситуацию. Сторона в обязательстве несет ответственность за его невыполнение или выполнение ненадлежащим образом, если не сумеет доказать, что на это повлияли чрезвычайные или непреодолимые обстоятельства (ст. 401 ГК РФ). Однако, по мнению ВС РФ, работа программного центра охватывается рамками предпринимательской деятельности банка и сбой программного обеспечения не является следствием непреодолимой силы, поэтому банк не освобождается от ответственности перед клиентом за ненадлежащее предоставление услуги (Обзор судебной практики ВС РФ за 2015 г. N 2 (утв. Президиумом ВС РФ 26.06.2015).



Как получить возмещение морального вреда?



Нередко случается, что суды отказывают в компенсации морального ущерба, ссылаясь на недоказанность факта причинения банком имущественного вреда. В связи с этим Верховный суд напоминает, что по Закону «О защите прав потребителей» ущерб подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины, а размер компенсации морального вреда определяет суд и он не ставится в зависимости от размера возмещения имущественного вреда. Также известны случаи компенсации морального вреда при оказании морального давления банками на должников. Требование о компенсации морального вреда может быть заявлено в претензионном порядке.



Как подать иск в суд?



Если претензия не была рассмотрена в установленный срок или в ее удовлетворении было отказано банком, гражданин вправе обратиться с исковым заявлением в суд. Иск должен отвечать требованиям ст.ст. 131-132 ГПК РФ. В иске могут быть заявлены требования о взыскании незаконно удерживаемых денежных средств, которые были незаконно списаны со счета и удержаны банком, неустойки, возмещении убытков, компенсации морального вреда, штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования, о взыскании расходов на представителя. Подсудность определяется исходя их цены иска (в цену иска входит сумма долга, проценты за просрочку, убытки, а моральный вред, расходы на оплату услуг представителя — производные требования). При цене иска до 50 000 рублей, он подается мировому судье, если цена более 50 000 рублей, а также содержащий требования неимущественного характера, – в районный суд. Также могут быть применены правила альтернативной подсудности (ст. 29 ГПК РФ, ст. 17 Закона).

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