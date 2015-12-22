Учеников воронежской школы эвакуировали после угроз коллекторов."Вышибатели долгов" заявили, что взорвут секретаря школы. Женщина, работающая секретарем в воронежской школе №71, обратилась в полицию, после того как коллектор оставил сообщение с угрозой на ее мобильный. Представитель банка обещал взорвать женщину в случае неуплаты. Отреагировав на угрозу, в школу приехали спецслужбы. Учеников и весь персонал эвакуировали, а здание общеобразовательного учреждения обследовали на предмет минирования. Никакого взрывного устройства не было обнаружено. По решению директора все ученики отпущены по домам.По информации следствия, сотрудница школы заключила с одним из банков кредитный договор. Вероятно, у женщины образовалась задолженность и коллектор таким способом хотел запугать ее.На какой банк работал «вышибатель долгов» - пока неизвестно. Сотрудниками МВД ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела31tv.ru