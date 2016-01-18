Вход
Профиль Блог Лента Активность

Инвалид засудила крупный банк за угрозы отрезать руку и сделать чеченским должником.

18.01.2016 18:24 3 944 просмотра
Инвалид засудила крупный банк за угрозы отрезать руку и сделать чеченским должником.

Инвалид второй группы из Новосибирска отсудила 30 тыс. руб. у АО «Банк Русский Стандарт» за постоянные требования коллекторов банка погасить долги ее матери по кредиту и обещания «продать долг физическим лицам чеченской национальности» и «отрезать руку».

Как указано в решении Центрального районного суда Новосибирска, с сентября 2014 года к женщине 7 раз приходили представители банка, требуя погасить задолженность за ее мать, которая взяла кредиты в 158 тыс. и 142 тыс. руб., но не платила по ним. Истица — инвалид второй группы из-за сахарного диабета в тяжелой форме — «письменно обратилась в банк с запросом, на который получила ответ о том, что она не является стороной договора, оплачивать задолженность не должна, однако и после этого посещения работников банка продолжались».
«Они приходили, требовали погашения долга, давили на родственные связи, говорили истцу что "вы одна кровь", поэтому истица должна погашать долги матери, угрожали, говорили, что отрежут руку, намекали, что у истицы маленький ребенок, а они могут продать долг физическим лицам чеченской национальности», — цитирует суд доводы женщины.

В решении указано, что «Русский стандарт» иск не признал, заявив на суде, что работники банка «вели себя корректно» и «действовали в соответствии с методикой по работе с проблемной задолженностью, утвержденной банком». Однако истица смогла найти свидетелей и предоставить аудиозапись разговора с коллекторами банка. В итоге 8 декабря суд в окончательной форме сформулировал решение. По нему женщина должна получить от банка 30 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда. При этом сама женщина требовала от банка 200 тыс. руб. Сведений об обжаловании решения в картотеке суда нет.
Источник : http://news.ngs.ru/more/2354003/

Комментарии 3

RUNMEN  (openid.mail.ru/mail/KalininViktor)
#
Наши суды .. очень великодушны .... У буржуев бы кого нибудь посадили и денег бы раз в двадцать больше бы присудили...
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Кстати, забавная система в наших судах. 30 тыщ моралки признают легко, а вот 200 тыщ могут вообще отказать, так что лучше всего подавать каждый раз на те самые 20-30 тысяч, будут автоматом одобрять. smile:D

Был тут с пару лет тому назад момент с мужиком который ежемесячно подавал в суд на ГАЗ, по поводу своей Волги которую завод обязан был забрать и не забирал. И каждый месяц получал исполнительный лист на 10 тысяч рублей smile:) Неплохой способ заработка. smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения