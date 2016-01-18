Инвалид засудила крупный банк за угрозы отрезать руку и сделать чеченским должником.
Инвалид второй группы из Новосибирска отсудила 30 тыс. руб. у АО «Банк Русский Стандарт» за постоянные требования коллекторов банка погасить долги ее матери по кредиту и обещания «продать долг физическим лицам чеченской национальности» и «отрезать руку».
Как указано в решении Центрального районного суда Новосибирска, с сентября 2014 года к женщине 7 раз приходили представители банка, требуя погасить задолженность за ее мать, которая взяла кредиты в 158 тыс. и 142 тыс. руб., но не платила по ним. Истица — инвалид второй группы из-за сахарного диабета в тяжелой форме — «письменно обратилась в банк с запросом, на который получила ответ о том, что она не является стороной договора, оплачивать задолженность не должна, однако и после этого посещения работников банка продолжались».
«Они приходили, требовали погашения долга, давили на родственные связи, говорили истцу что "вы одна кровь", поэтому истица должна погашать долги матери, угрожали, говорили, что отрежут руку, намекали, что у истицы маленький ребенок, а они могут продать долг физическим лицам чеченской национальности», — цитирует суд доводы женщины.
В решении указано, что «Русский стандарт» иск не признал, заявив на суде, что работники банка «вели себя корректно» и «действовали в соответствии с методикой по работе с проблемной задолженностью, утвержденной банком». Однако истица смогла найти свидетелей и предоставить аудиозапись разговора с коллекторами банка. В итоге 8 декабря суд в окончательной форме сформулировал решение. По нему женщина должна получить от банка 30 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда. При этом сама женщина требовала от банка 200 тыс. руб. Сведений об обжаловании решения в картотеке суда нет.
Источник : http://news.ngs.ru/more/2354003/
Комментарии 3
Был тут с пару лет тому назад момент с мужиком который ежемесячно подавал в суд на ГАЗ, по поводу своей Волги которую завод обязан был забрать и не забирал. И каждый месяц получал исполнительный лист на 10 тысяч рублей Неплохой способ заработка.