Задержан сотрудник МФО " Домашние Деньги ", стрелявший в должника в Челябинске.

Силовики задержали коллектора, стрелявшего в должника.

Мужчина, у которого была задолженность перед организацией «Домашние деньги», получил ранение плеча.

В Челябинске оперативники при силовой поддержке спецподразделения СОБР задержали 29-летнего сотрудника микрофинансовой организации, который подозревается в причинении огнестрельного ранения 40-летнему должнику. По данным пресс-службы ГУ МВД региона, пострадавший имел задолженность перед ООО «Домашние деньги».

«Оперативниками уголовного розыска и бойцами СОБР ГУ МВД по Челябинской области за совершение разбойного нападения задержан сотрудник службы экономической безопасности ООО «Домашние деньги», - уточнили в региональном полицейском Главке. - Стражами порядка установлено, что в ноябре 2015 года 29-летний подозреваемый, имея в личном пользовании травматический пистолет, причинил огнестрельное ранение плеча мужчине, имеющему задолженность перед его организацией».



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.



Напомним, в Челябинске в конце ноября 2015 года коллекторы изрядно попортили жизнь не только отдельным людям, но и целым организациям. Так, из-за долга одной из санитарок клинической больницы №3, сотрудники микрофинансовой организации атаковали медучреждение непрерывными звонками. Виновных нашли, после чего прокуратура оштрафовала их на 100 тысяч рублей. Аналогичным способом действовали коллекторы в отношении Челябинского механического завода в декабре минувшего года. Тогда директор предприятия узнал, что его работник задолжал сразу пяти микрофинансовым организациям более миллиона рублей.

Оксана Пузакова, «Телефакт»