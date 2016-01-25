Сибирский предприниматель убил семью и покончил с собой из-за кредитов.В Красноярском крае бизнесмен, который не мог расплатиться с кредитами, убил жену и двоих детей, после чего покончил с собой.Индивидуальный предприниматель из Красноярского края застрелил свою жену и двоих детей, после чего покончил с собой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.Как уточнил собеседник агентства, предприниматель пошел на это из-за того, что не мог расплатиться с кредитами. «По предварительным данным, мужчина занимался лесозаготовками, у него были кредитные долги, с которыми он не мог расплатиться. Предположительно, по этой причине он застрелил дочь, сына и жену, а после покончил с собой», — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел в городе Артемовске. Мужчина, имя которого не называется, родился в 1976 году, его жена была на год моложе, сын 1998​ и дочь 2006 года рождения.Подробнее на РБК: