Сибирский предприниматель убил семью и покончил с собой из-за кредитов.
В Красноярском крае бизнесмен, который не мог расплатиться с кредитами, убил жену и двоих детей, после чего покончил с собой.
Индивидуальный предприниматель из Красноярского края застрелил свою жену и двоих детей, после чего покончил с собой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Как уточнил собеседник агентства, предприниматель пошел на это из-за того, что не мог расплатиться с кредитами. «По предварительным данным, мужчина занимался лесозаготовками, у него были кредитные долги, с которыми он не мог расплатиться. Предположительно, по этой причине он застрелил дочь, сына и жену, а после покончил с собой», — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в городе Артемовске. Мужчина, имя которого не называется, родился в 1976 году, его жена была на год моложе, сын 1998 и дочь 2006 года рождения.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/24/01/2016/56a494cf9a794798...
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