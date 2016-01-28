На Васильевском коллекторы испортили имущество соседей должника.
Очередную вылазку осуществили петербургские коллекторы. Они нарисовали могильный крест на двери должника и испортили имущество его соседей.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, коллекторы пришли в парадную дома 4 по Весельной улице.
«У нас живет должник микрофинансовой организации. Его гости не только оставили угрожающую надпись, но и пеной залили глазки и замочные скважины соседских квартир, – говорит местный житель Василий. – Мы боимся за свою безопасность».
Как пояснили жильцы, обращение о налете коллекторов поступило в 37-й отдел полиции. Туда же сообщили название микрофинансовой организации, в которой должник брал микрозаем.
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