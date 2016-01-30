«Грязная работа». Экс-капитану МВД Ермилову, ставшему коллектором, предъявляется обвинение.

В настоящее время в Следственном комитете по Ульяновской области предъявляется обвинение коллектору-поджигателю, по вине которого пострадал малолетний ребенок. Суд по избранию меры пресечения в отношении 45-летнего Дмитрия Ермилова состоится уже завтра.
Обвиняемому вменяются сразу две статьи: покушении на убийство двух лиц, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ, согласно которой ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Кроме того, утром Ермилову уже предъявили обвинение в умышленном уничтожении или повреждение имущества, повлекшем тяжкие последствия - ч. 2 ст. 167 УК РФ.
Инцидент, который прогремел на всю страну, произошел минувшей ночью в самом центре Ульяновска. 44-летний Дмитрий Ермилов - бывший сотрудник МВД, ранее судимый за совершение краж, выбивая долг из ульяновца, совершил поджог его жилого дома.
«Коктейль Молотова» залетел в окно пострадавших в три часа ночи, когда все спали. Хозяин дома - предприниматель Исмаил Гусейнов - проснулся от звона разбитого стекла: «Я услышал хлопки, встал посмотреть и увидел, как проехала машина белого цвета. Автомобиль скрылся вверх по переулку». Затем мужчина увидел полыхающего огнем внука и бросился его спать. На шум и крики прибежали дочь с супругой, которые принялись помогать ликвидировать последствия поджога. Сама бутылка разбилась, но горючая жидкость вылилась прямо на ребенка. В результате него двухлетний малыш получил сильные ожоги 4-ой степени, больше всего пострадало лицо и руки.
«Состояние ребенка при поступлении было средней степени тяжести, – говорит заведующая ожоговым отделением Центральной городской клинической города Ульяновска больницы Ольга Демидова. – В настоящий момент состояние удовлетворительное, жизни его ничего не угрожает, ориентировочный срок лечения при благоприятном течении ожоговой травмы около недели. Ребенок получил поверхностные ожоги. Обожжены обе верхних конечности и лицо плюс ожог дыхательных путей. Восстановление проходит быстро, только будут оставаться косметические дефекты». Из-за ожога дыхательных путей, в качестве осложнений, у ребенка могут возникнуть бронхит или даже пневмония.
Кстати, помощь пожарного расчета не потребовалась, поскольку жильцы сами потушили возгорание, а вот обожженного малыша экстренно доставили в больницу. Вопрос с поиском предполагаемого преступника не стоял, Исмаил сразу же указал на коллекторов. По горячим следам в результате оперативно-технических мероприятий подозреваемый был задержан уже через час. На допросе, правда, задержанный Ермилов сразу начал отрицать свою вину, заявил, что коллектором не является и вообще нигде не работает. Тем не менее, номер телефона, с которого производились звонки с угрозами семье пострадавших, принадлежит именно задержанному. Полиция задержала преступника в течение нескольких часов. Им оказался 45-летний мужчина - бывший сотрудник МВД, который в 2008 году был уволен из органов внутренних дел. В 2009 году он был осужден за кражу по предварительному сговору группой лиц с проникновением в хранилище кондитерской фабрики «Сладко» и приговорен к 3 годам колонии.
Как рассказал дедушка пострадавшего ребенка Исмаил Гусейнов, в 2014 году он брал займ в размере 4 тысяч рублей в печально известной кредитной организации «Росденьги». Деньги, по его словам, предназначались для покупки лекарств. Возвращая займ, мужчина выплатил организации более 24 тысячи рублей, но кредиторы от него не отставали. Должник отступился, потому что средства уходили не понятно куда. После этого мужчине стали поступать угрозы физической расправы вплоть до убийства. Буквально накануне Нового года с целью дополнительного устрашения в доме должника разбили окна. По данному факту потерпевшие писали заявление в полицию, обращались к участковому. Правохранители были извещены о возможно готовящемся преступлении, но никаких действий от органов правопорядка не последовало. «Может, отстанут», – думал Исмаил, но злоумышленники даже не думали оставлять клиента в покое и после очередной порции угроз убийства и поджога ночью в окно прилетела бутылка с зажигательной смесью. Причем преступник с нескольких метров метнул бутылку с жидкостью прямо в форточку. По словам мужчины, коллекторы требовали с него сверх уже уплаченной суммы еще 40 тысяч рублей, несмотря на уже выплаченные 24 тысячи.
В компании «РосДеньги» подтвердили, что у них действительно имеется договор займа с потерпевшим, просроченная задолженность составляет уже 262 дня. Представители кредитной организации даже не удивились произошедшему, по всей видимости, это в их понимании вполне нормальный рабочий момент. Извиниться за содеянное также никто не соизволил. "
По имеющейся информации, до сотрудничества с "РосДеньги" г-н Ермилов якобы сотрудничал с Нано-Финанс.
Более того, кредитная организация «РосДеньги» не первый раз попадает в поле зрения средств массовой информации по факту вопиющих действий со стороны нанимаемых ею коллекторов. Причем, по всей видимости, поджоги – это крайняя мера устрашения должников, к которым коллекторы прибегают не в первый раз.
Ulnovosti.ru уже писали, как сотрудники коллекторского агентства подожгли дверь квартиры матери должника, который брал займ также в «РосДеньги». http://ulnovosti.ru/content/6/30336/
На тот момент для выбивания долгов компания пользовалась услугами коллекторов ООО «Алвекс» и не исключено, что по-прежнему с ней сотрудничает.
СПРАВКА UlNOVOSTI.RU
Экс-капитан МВД Дмитрий Ермилов, изобличенный Прокуратурой Железнодорожного района г.Ульяновска в совершении ряда преступлений, был приговорен в 2009 году к 3 годам колонии.
Как установил суд, в сентябре 2008 года инспектор отделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка при УВД по Ульяновской области Ермилов Д.В. выявил факт хищения охранявшим территорию Кондитерского объединения «Сладко» сотрудником общества с ограниченной ответственностью «ЧОП ИнтерРомб» Ильиным И.А. продукции предприятия.
Угрозами и уговорами офицер органов внутренних дел убедил работника частного охранного предприятия в необходимости оказания ему содействия в совершении кражи.
В ночь с 21 на 22 ноября 2008 года указанные лица проникли на склад готовой продукции УФ ОАО «КО «Сладко»», откуда похитили свыше 14000 шоколадных плиток и батончиков, а также почти 2 тонны конфет.
В этой связи на основании представленных Прокуратурой Железнодорожного района г.Ульяновска доказательств капитан милиции Ермилов Дмитрий Викторович, 1971 г.р., признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 (злоупотребление полномочиями) и п.п.«а,б» ч.2 ст.158 (кража по предварительному сговору группой лиц с проникновением в хранилище) УК РФ, и приговорен к 3 годам колонии-поселения.
ulnovosti.ru
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