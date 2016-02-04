Работу завода-разработчика «Протон-М» парализовали коллекторы.

Сотрудники по взысканию задолженностей обрывают телефоны руководства предприятия из-за долга работницы НПЦ им. Пилюгина.Руководство НПЦ им. Пилюгина обратилось в полицию с заявлением на сотрудников коллекторского агентства, которые мешают работе предприятия.Заместитель генерального директора Научно-производственного центра автоматики и приборостроения сообщил правоохранителям, что из-за постоянных звонков коллекторов до руководства компании невозможно дозвониться. Так же дела обстоят с рабочим факсом: номер постоянно занят, и работники не могут ни отправлять, ни принимать рабочие документы по факсу.— В НПЦ заявили, что коллекторы звонят по телефонам, указанным в открытых источниках, и требуют соединить с сотрудницей Ириной К., у которой есть задолженность перед банком. Однако у неё нет отдельного номера, поэтому менеджеры, представляясь сотрудниками коллекторского агентства «Феникс», каждые пять минут уже на протяжении недели звонят руководству НПЦ. В последние дни звонки совершаются на автодозвоне, — сообщил источник в правоохранительных органах.Научно-производственный центр имени Пилюгина проектирует системы управления для ракетоносителей и космических кораблей, в том числе «Протон-М».В самом НПЦ им. Пилюгина отказались комментировать ситуацию..