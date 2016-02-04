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Работу завода-разработчика «Протон-М» парализовали коллекторы.

04.02.2016 18:01 1 568 просмотров
Сотрудники по взысканию задолженностей обрывают телефоны руководства предприятия из-за долга работницы НПЦ им. Пилюгина.

Руководство НПЦ им. Пилюгина обратилось в полицию с заявлением на сотрудников коллекторского агентства, которые мешают работе предприятия.
Заместитель генерального директора Научно-производственного центра автоматики и приборостроения сообщил правоохранителям, что из-за постоянных звонков коллекторов до руководства компании невозможно дозвониться. Так же дела обстоят с рабочим факсом: номер постоянно занят, и работники не могут ни отправлять, ни принимать рабочие документы по факсу.

— В НПЦ заявили, что коллекторы звонят по телефонам, указанным в открытых источниках, и требуют соединить с сотрудницей Ириной К., у которой есть задолженность перед банком. Однако у неё нет отдельного номера, поэтому менеджеры, представляясь сотрудниками коллекторского агентства «Феникс», каждые пять минут уже на протяжении недели звонят руководству НПЦ. В последние дни звонки совершаются на автодозвоне, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Научно-производственный центр имени Пилюгина проектирует системы управления для ракетоносителей и космических кораблей, в том числе «Протон-М».

В самом НПЦ им. Пилюгина отказались комментировать ситуацию..
http://lifenews.ru/news/183458

Комментарии 1

Юрий Максимов  (mcsimov)
#
в челябинске так коллекторы уже дозвонились... фсб в гости пришло. посмотрим, что будет тут. я бы еще и гражданский иск упырям впаял. у меня так начальник сб зао "независимый строительный банк" агошков н.и. уже дописался о том, что я их банк кинул на 76 миллионов... теперь будет с банком в суде за клевету отвечать
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