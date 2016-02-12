Коллекторы убеждены, что они бесчинствуют в рамках закона.

В Петербурге выбиватели долгов увлеклись порчей целых домов.

Соседи потерявшего работу молодого человека с улицы Козлова в Питере подают заявление в полицию. Он просрочил платеж в 13 тыс. руб. по взятому им кредиту в 50 тыс. руб. За это несколько дверей в доме коллекторы залили монтажной пеной и разрисовали подъезд угрожающими надписями. Сам должник рассказал, что его уже угрожали сжечь или «продать окончательно».



Сходная история днем раньше произошла на Софийской улице. Там десятки людей утром не могли выйти из своих квартир – опять же монтажная пена. Им не повезло: в их доме и впрямь жил задолжавший 110 тыс. руб. мужчина, но он давно продал квартиру и уехал из города. Коллекторы, видимо, воспользовались устаревшей базой данных. Соседи по дому в большом городе часто вообще не знакомы друг с другом, и метод выглядит, мягко говоря, нецелесообразным. Залили двери пеной и в доме на Дачном проспекте.



Бывает еще «веселее»: тем, кто просрочил платеж, предлагают продать почку и обещают найти покупателя. Такая история произошла с одним режиссером неформатного кино – правда, ему удалось найти заработок и избавиться от преследователей. Молодой петербурженке на днях угрожали сжечь ее детей. Недавно беременной женщине предложили расплатиться секс-услугами. Разговор был записан, полицией проводится проверка. Лежит в полиции и заявление матери петербуржца, пропавшего без вести после общения с коллекторами.



На стадии появления коллекторских структур, помогающих банкам вернуть свои деньги, представители этого бизнеса рассылали пресс-релизы, проводили пресс-конференции и объясняли, что они не бандиты, как их сразу же окрестила молва. Коллекторы говорили, что в их штате много психологов, которые находят подход к должнику. Сейчас релизов и брифингов нет, зато технология устрашения становится все более изобретательной. Хотя возникает ощущение, что для «психологов» важнее не результат, а сам процесс: хулиганство на лестничной площадке вряд ли поможет добыть искомые суммы.



Предлагая свои недешевые услуги банкам, коллекторские агентства обещают эффективную работу. На сайте одного из них читаем: «Выход один – довериться профессионалам. Именно они лучше всего знают, как жестко выбить долг, не нарушая при этом закон. По крайней мере настолько, чтобы подвергнуться каре от лица закона». Далее «выбивалы» хвалятся: «Обращаясь за помощью в наше коллекторское агентство, вы должны четко понимать, что наше главное правило в работе с должником – никаких прелюдий и церемоний! Работа нашего коллекторского агентства ни в коем случае не нарушает законов РФ. Для достижения этой цели мы производим детальный анализ всех имеющихся сведений о должнике, включая информацию, доступную из секретных баз государственных органов».



Правда, в случае с Софийской улицей «секретные базы» не помогли «профессионалам» найти реальный адрес должника. А порча чужого имущества или разглашение персональных данных (на стенах пишут фамилию жертвы и сумму его долга), по их мнению, не нарушают законов РФ или нарушают не сильно.



Питерское Заксобрание еще в январе выступило с законодательной инициативой, и она поступила в Госудуму – о запрете коллекторской деятельности. Любопытно, что по этой теме не было разногласий у таких антиподов, как «яблочники» и единоросс Виталий Милонов.



Тем временем в печати появляются разъяснения, что делать в случае, если действительно возникла проблема с возвратом кредита (даже исправные плательщики сейчас тысячами теряют заработок). Есть путь реструктуризации. В случае невозможности, как советует вице-президент Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс, можно пойти на расторжение договора с банком с предложением взыскания денег через суд по частям. При этом отозвать свое согласие на передачу персональных данных третьим лицам. При такой процедуре банк рано или поздно получит свои деньги по закону, а должник, вместо того чтобы прятаться и подвергать все свое окружение угрозам и хулиганству, постепенно рассчитается.



Санкт-Петербург

ng.ru