В Челябинске с дочери покойной клиентки МФО коллекторы требуют 225 тысяч рублей
К уполномоченному по правам человека обратились Равиля Ибрагимова и ее внучка Эльвира, ставшие жертвами давления со стороны коллекторов МФО «Супер Деньги».
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Вот уже два года семья живет в страхе под прессингом постоянных угроз физической расправы, если они не заплатят более двухсот тысяч рублей. Бездействие правоохранительных органов привело к трагедии: Фарида Ибрагимова, дочь Равили, в 2015 году пыталась свести счеты с жизнью. И все это – из-за долга в 5 тысяч рублей.
Челябинка Фарида Ибрагимова в июне 2014 года взяла в «Супер Деньги» небольшую сумму, обязуясь возвратить через две недели 6,5 тысяч. Договор был составлен с ООО ФК «Авик» с процентной ставкой 2% в день, или 732% годовых.
11 июля 2014 года Фарида внесла 1,5 тысячи рублей, затем через месяц 5,5 тысяч и чуть позднее еще 3 тысячи рублей. Но погасить долг так и не смогла. Начались бесконечные угрозы на ее мобильный телефон, домашний телефон матери, а в 2016 году даже начали поступать угрожающие сообщения в социальных сетях дочери Фариды — Эльвире.
— Маме своей привет передай, Фариде скажи, что с нее шкуру снимут скоро за 200 тысяч. Пусть задумается!!! Звонить она знает кому, — показала сообщения Эльвира.
Коллекторы не только психологически давили, но и угрожали физически. Через какое-то время неизвестные стали подкарауливать у подъезда и писать СМС-ки матери, когда ее дочь уходила к бабушке или просто выходила из дома погулять. А затем начали стрелять по окнам.
Трижды семья обращалась в правоохранительные органы – в полицию Ленинского района и прокуратуру с заявлениями о поступающих угрозах и с фотографиями разбитых окон. Но по всем заявлениям имеются отказы в возбуждении уголовного дела с формулировкой: «имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков события преступления…»
В мае 2015 года после разговора с сотрудником коллекторского агентства Фарида от отчаяния пыталась покончить с собой. Нервы женщины не выдержали, и она выпила 70% уксусную кислоту. Целый год несчастная провела на больничной койке. Оправиться от причиненного вреда здоровью она так и не смогла. В июне 2016 года ее не стало.
Даже после смерти Фариды коллекторы не оставляют семью в покое. Вот последние сообщения от Васи Пистона: «Привет как дела? кто будет деньги возвращать за Фариду 225 тысяч рублей?» Они уже адресованы дочери Эльвире.
На призыв о помощи семье откликнулись уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова и руководитель социального проекта «Стоп! Коллектор» Вячеслав Курилин.
— На самом деле цена человеческой жизни оказалась равна 15 тысячам рублей. По нашим расчетам получилось, что долг семьи перед МФО составляет на сегодня 15 913,44 рублей. 1032 рублей – это тело кредита и 14881,44 рублей — проценты. Мы рекомендуем наследникам вступить в права наследования долга и погасить его, — говорит Вячеслав Курилин.
— Людей запугивают и методом угроз и шантажа выбивают колоссальные денежные суммы, — уверена Маргарита Павлова, уполномоченный по правам человека. — Гражданам необходима квалифицированная правовая помощь. В данном случае юристы семье Ибрагимовых помогут решить вопрос с помощью судебной инстанции. А также будет направлен запрос в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку отказов в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МФО «Супер Деньги».
Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Челябинской области
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