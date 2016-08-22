В Челябинске с дочери покойной клиентки МФО коллекторы требуют 225 тысяч рублей

В Челябинске с дочери покойной клиентки МФО коллекторы требуют 225 тысяч рублейК уполномоченному по правам человека обратились Равиля Ибрагимова и ее внучка Эльвира, ставшие жертвами давления со стороны коллекторов МФО «Супер Деньги».Показать полностью…Вот уже два года семья живет в страхе под прессингом постоянных угроз физической расправы, если они не заплатят более двухсот тысяч рублей. Бездействие правоохранительных органов привело к трагедии: Фарида Ибрагимова, дочь Равили, в 2015 году пыталась свести счеты с жизнью. И все это – из-за долга в 5 тысяч рублей.Челябинка Фарида Ибрагимова в июне 2014 года взяла в «Супер Деньги» небольшую сумму, обязуясь возвратить через две недели 6,5 тысяч. Договор был составлен с ООО ФК «Авик» с процентной ставкой 2% в день, или 732% годовых.11 июля 2014 года Фарида внесла 1,5 тысячи рублей, затем через месяц 5,5 тысяч и чуть позднее еще 3 тысячи рублей. Но погасить долг так и не смогла. Начались бесконечные угрозы на ее мобильный телефон, домашний телефон матери, а в 2016 году даже начали поступать угрожающие сообщения в социальных сетях дочери Фариды — Эльвире.— Маме своей привет передай, Фариде скажи, что с нее шкуру снимут скоро за 200 тысяч. Пусть задумается!!! Звонить она знает кому, — показала сообщения Эльвира.Коллекторы не только психологически давили, но и угрожали физически. Через какое-то время неизвестные стали подкарауливать у подъезда и писать СМС-ки матери, когда ее дочь уходила к бабушке или просто выходила из дома погулять. А затем начали стрелять по окнам.Трижды семья обращалась в правоохранительные органы – в полицию Ленинского района и прокуратуру с заявлениями о поступающих угрозах и с фотографиями разбитых окон. Но по всем заявлениям имеются отказы в возбуждении уголовного дела с формулировкой: «имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков события преступления…»В мае 2015 года после разговора с сотрудником коллекторского агентства Фарида от отчаяния пыталась покончить с собой. Нервы женщины не выдержали, и она выпила 70% уксусную кислоту. Целый год несчастная провела на больничной койке. Оправиться от причиненного вреда здоровью она так и не смогла. В июне 2016 года ее не стало.Даже после смерти Фариды коллекторы не оставляют семью в покое. Вот последние сообщения от Васи Пистона: «Привет как дела? кто будет деньги возвращать за Фариду 225 тысяч рублей?» Они уже адресованы дочери Эльвире.На призыв о помощи семье откликнулись уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова и руководитель социального проекта «Стоп! Коллектор» Вячеслав Курилин.— На самом деле цена человеческой жизни оказалась равна 15 тысячам рублей. По нашим расчетам получилось, что долг семьи перед МФО составляет на сегодня 15 913,44 рублей. 1032 рублей – это тело кредита и 14881,44 рублей — проценты. Мы рекомендуем наследникам вступить в права наследования долга и погасить его, — говорит Вячеслав Курилин.— Людей запугивают и методом угроз и шантажа выбивают колоссальные денежные суммы, — уверена Маргарита Павлова, уполномоченный по правам человека. — Гражданам необходима квалифицированная правовая помощь. В данном случае юристы семье Ибрагимовых помогут решить вопрос с помощью судебной инстанции. А также будет направлен запрос в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку отказов в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МФО «Супер Деньги».Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Челябинской области