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Коллекторы забрали у пенсионерки в больнице последние 500 рублей.

17.05.2017 09:22 2 765 просмотров
Коллекторы забрали последние 500 рублей пенсионерки прямо в больнице.

Пожилая женщина осталась без денег на лекарство
Шокирующий инцидент произошел в Челябинске, где коллекторы пришли за долгом к пенсионерке, перенесшей инсульт, прямо в больницу, сообщает местный портал chel.74.ru.

Согласно источнику, воспитательница детского садика Светлана Сюсюкова взяла 45 тысяч рублей на год под 190 процентов летом 2016 года в микрофинансовой компании "Домашние деньги". Женщине было необходимо расплатиться с долгами за похороны мужа. Пенсионерка возвращала деньги организации и расписывалась в ведомости. Но спустя несколько месяцев у нее возникла просрочка из-за смерти свекрови, а сама Светлана попала в больницу с инсультом.

И в таком случае коллекторы приехали к ней прямо в медучреждение, чтобы забрать последние 500 рублей, которые женщина взяла с собой на лекарства.

Когда Светлана выписалась, коллекторы предложили ей отдавать долг не раз в неделю, как раньше, а два, чтобы выйти из просрочки. "Тогда мне начали звонить с угрозами, в том числе из Москвы. Обещали даже поджечь детский сад. Я телефон включить не могла, чтобы позвонить – сразу шквал звонков. Пришлось номер поменять", - делится Светлана со слезами на глазах.

До сегодняшнего дня пенсионерка отдала организации около 80 тысяч рублей и осталась должна еще примерно 20 тысяч. "Но у меня их нет, я уволилась сейчас по состоянию здоровья", - уточняет Светлана.

Она обратилась за помощью к общественникам, написала заявление в Банк России и в прокуратуру.
chel.74.ru

Комментарии 2

Александр  (AlexandrNic)
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Вот кто бы создал сайт, с базой данных коллекторов по городам: ФИО, адрес, телефон. Что б страна знала своих так сказать героев в лицо. Что бы можно было в гости зайти или позвонить в три ночи и выразить благодарность за их нелёгкий труд...
Дмитрий  (WizardU)
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Цитата
Александр пишет:
Вот кто бы создал сайт, с базой данных коллекторов по городам: ФИО, адрес, телефон. Что б страна знала своих так сказать героев в лицо. Что бы можно было в гости зайти или позвонить в три ночи и выразить благодарность за их нелёгкий труд...
Неплохая идея. Поддерживаю идею о полной ликвидации МФО. Это - зло. Взамен есть кредитные карты с беспроцентным периодом. Тот же Почта-банк, например. Обслуживание несколько сотен рублей в год, грейс-период - 4 месяца. На кой чёрт нужны МФО, кроме их инвесторов?
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