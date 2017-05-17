Коллекторы забрали у пенсионерки в больнице последние 500 рублей.

Коллекторы забрали последние 500 рублей пенсионерки прямо в больнице.Пожилая женщина осталась без денег на лекарствоШокирующий инцидент произошел в Челябинске, где коллекторы пришли за долгом к пенсионерке, перенесшей инсульт, прямо в больницу, сообщает местный портал chel.74.ru.Согласно источнику, воспитательница детского садика Светлана Сюсюкова взяла 45 тысяч рублей на год под 190 процентов летом 2016 года в микрофинансовой компании "Домашние деньги". Женщине было необходимо расплатиться с долгами за похороны мужа. Пенсионерка возвращала деньги организации и расписывалась в ведомости. Но спустя несколько месяцев у нее возникла просрочка из-за смерти свекрови, а сама Светлана попала в больницу с инсультом.И в таком случае коллекторы приехали к ней прямо в медучреждение, чтобы забрать последние 500 рублей, которые женщина взяла с собой на лекарства.Когда Светлана выписалась, коллекторы предложили ей отдавать долг не раз в неделю, как раньше, а два, чтобы выйти из просрочки. "Тогда мне начали звонить с угрозами, в том числе из Москвы. Обещали даже поджечь детский сад. Я телефон включить не могла, чтобы позвонить – сразу шквал звонков. Пришлось номер поменять", - делится Светлана со слезами на глазах.До сегодняшнего дня пенсионерка отдала организации около 80 тысяч рублей и осталась должна еще примерно 20 тысяч. "Но у меня их нет, я уволилась сейчас по состоянию здоровья", - уточняет Светлана.Она обратилась за помощью к общественникам, написала заявление в Банк России и в прокуратуру.chel.74.ru