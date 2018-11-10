В сети вы можете найти кучу различных промокодов на суммы от 25$ до 100$ для первого бронирования на новых аккаунтах.В большинстве случаев указанные большие суммы просто попытка заманить человека воспользоваться своей реферальной ссылкой.На самом деле сумма абсолютно не зависит от того, какой из промокодов вы используете, все они одинаковы и являются частью программы по приглашению друга от Airbnb.Так что же действительно влияет на эту сумму?1) IP адресВ первую очередь влияет IP адрес под которым вы заходите на сайт. Видимо Airbnb для разных стран применяют свои региональные правила и сумма бонуса может сильно различаться для разных стран.2) Выбранный язык на сайте AirbnbКак ни странно, но в некоторых случаях при изменении данной настройки сумма бонуса также может меняться, но в отличие от предыдущего пункта данная настройка влияет не сильно.Язык и валюта меняется в нижней части сайта.3) Администрация AirbnbСам сайт любит менять правила и суммы вознаграждения. Например в январе один и тот же промокод может давать одну сумму бонуса, а в марте уже другую.Я провел проверку и зашел на сайт под IP адресами нескольких десятков стран со всего мира, переключал языки и вот что у меня вышло:1) Страны, с IP адресов которых идет наибольший бонус:42$ - Норвегия41$ - Израиль40$ - Австралия40$ - США40$ - Швейцария40$ - Швеция40$ - Коста-рика2) Язык проще всего ставить English. На нем у меня всегда была максимальная сумма.3) Проверка проводилась 10.11.2018Следовательно для максимальной скидки нужно вначале установить себе VPN.Можете воспользоваться Hideme.ru и его бесплатным пробным днем. В пробной версии достаточно много стран и топовые из моего списка на момент проверки присутствовали. Также можно воспользоваться Expressvpn. Сервис платный, но у него есть функция возврата средств в течение первого месяца. Я собственно им и пользовался, так как у него большое количество стран для теста. Оплатил один месяц, а после того как сделал все, что мне нужно, через поддержку попросил вернуть деньги назад.Дальше вам всего лишь нужно зайти под IP нужной страны по ссылке- моя личная реферальная ссылка.Вместо нее вы конечно можете воспользоваться чужой, но я надеюсь в благодарность за информацию вы воспользуетесь моейЕсли сумма отличается от ожидаемой вами, обязательно попробуйте попереключать язык.Встречал ситуацию, когда при открытии сайта на английском показывается одна сумма, но при переключении на другой язык и возврате назад на английский сумма меняется.Ну и конечно к моменту, когда вы будите проверять эту инструкцию в деле, топ стран по бонусам может измениться. Так что если сумма меньше ожидаемой, попробуйте зайти на сайт с IP других стран.После регистрации по приглашению и получению нужной суммы в виде бонуса VPN больше не нужен. Язык сайта также можно выбрать любой.UPDATE:Небольшое упрощение для тех, кто не хочет заморачиваться с VPN.Замените в ссылкена. По сути это вход на сайт в домене Норвегии.Для некоторых других доменов тоже работает (например Швейцарии), но не для всех. Видимо просто airbnb в таких доменах нет.Вход в национальном домене устанавливает соответствующий домену язык и валюту.