В сети вы можете найти кучу различных промокодов на суммы от 25$ до 100$ для первого бронирования на новых аккаунтах.
В большинстве случаев указанные большие суммы просто попытка заманить человека воспользоваться своей реферальной ссылкой.
На самом деле сумма абсолютно не зависит от того, какой из промокодов вы используете, все они одинаковы и являются частью программы по приглашению друга от Airbnb.

Так что же действительно влияет на эту сумму?
1) IP адрес
В первую очередь влияет IP адрес под которым вы заходите на сайт. Видимо Airbnb для разных стран применяют свои региональные правила и сумма бонуса может сильно различаться для разных стран.

2) Выбранный язык на сайте Airbnb
Как ни странно, но в некоторых случаях при изменении данной настройки сумма бонуса также может меняться, но в отличие от предыдущего пункта данная настройка влияет не сильно.
Язык и валюта меняется в нижней части сайта.

3) Администрация Airbnb
Сам сайт любит менять правила и суммы вознаграждения. Например в январе один и тот же промокод может давать одну сумму бонуса, а в марте уже другую.

Я провел проверку и зашел на сайт под IP адресами нескольких десятков стран со всего мира, переключал языки и вот что у меня вышло:
1) Страны, с IP адресов которых идет наибольший бонус:
42$ - Норвегия
41$ - Израиль
40$ - Австралия
40$ - США
40$ - Швейцария
40$ - Швеция
40$ - Коста-рика

2) Язык проще всего ставить English. На нем у меня всегда была максимальная сумма.

3) Проверка проводилась 10.11.2018

Следовательно для максимальной скидки нужно вначале установить себе VPN.
Можете воспользоваться Hideme.ru и его бесплатным пробным днем. В пробной версии достаточно много стран и топовые из моего списка на момент проверки присутствовали. Также можно воспользоваться Expressvpn. Сервис платный, но у него есть функция возврата средств в течение первого месяца. Я собственно им и пользовался, так как у него большое количество стран для теста. Оплатил один месяц, а после того как сделал все, что мне нужно, через поддержку попросил вернуть деньги назад.

Дальше вам всего лишь нужно зайти под IP нужной страны по ссылке
https://www.airbnb.com/c/aleksandrr1832
aleksandrr1832 - моя личная реферальная ссылка.
Вместо нее вы конечно можете воспользоваться чужой, но я надеюсь в благодарность за информацию вы воспользуетесь моей smile:uncap:

Если сумма отличается от ожидаемой вами, обязательно попробуйте попереключать язык.
Встречал ситуацию, когда при открытии сайта на английском показывается одна сумма, но при переключении на другой язык и возврате назад на английский сумма меняется.

Ну и конечно к моменту, когда вы будите проверять эту инструкцию в деле, топ стран по бонусам может измениться. Так что если сумма меньше ожидаемой, попробуйте зайти на сайт с IP других стран.

После регистрации по приглашению и получению нужной суммы в виде бонуса VPN больше не нужен. Язык сайта также можно выбрать любой.

UPDATE:
Небольшое упрощение для тех, кто не хочет заморачиваться с VPN.
Замените в ссылке https://www.airbnb.com/c/aleksandrr1832 - com на no. По сути это вход на сайт в домене Норвегии.
Для некоторых других доменов тоже работает (например Швейцарии), но не для всех. Видимо просто airbnb в таких доменах нет.
Вход в национальном домене устанавливает соответствующий домену язык и валюту.