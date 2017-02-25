Кешбек - как много в этом?

Много чего в интернете уже понаписано на эту тему, да написано не всегда понятно. Вот и подумалось, надо бы расписать это насколько возможно просто и доходчиво. Сразу скажу, что «зверь» кешбек не страшный, а вовсе даже наоборот, очень полезный. Очень жалею, что я раньше не знал о его существовании. Столько времени и денег ушло от безвозвратно!
Зато у каждого, прямо с сегодняшнего дня, есть супер-возможность вернуть деньги, которые вы заплатили за понравившиеся товары! На первый взгляд это кажется чудом. Я тоже так думал. Раньше
Да, все 100% денег вернуть не удастся (жаль, правда? ). НО! Часть денег реально вернуть практически с КАЖДОЙ покупки. Интересно узнать, как?
Для начала разберемся в том, как же сказка стала былью Если говорить совсем просто, практически каждый магазин, чтобы привлечь к себе покупателей, тратит значительные средства на рекламу. И если в такой магазин люди придут «по рекомендации», значит, на рекламе магазин можно серьезно сэкономить. И поделиться сэкономленными деньгами с теми, кто пригласил к нему за покупками. По науке это называют «кеш-бек» (от англ. cashback). Вот таким не хитрым образом можно легко получить назад свои деньги. Деньги, которые раньше уходили от нас безвозвратно.
Теперь пару слов о тех сервисах, благодаря которым невозможное становится возможным. В настоящее время в интернете таких можно насчитать порядка двух десятков: кто-то приходит на рынок, кто-то с него уходит. А значит, выбирать нужно надежных и проверенных - тех, кто не первый год занимается этим, а главное, быстро и вовремя выплачивает деньги своим клиентам!
Те сервисы, через которые Вы получите свои деньги после покупок, проверены лично мною. Более того, я продолжаю ими активно пользоваться. Поскольку «я не шкаф и не музей хранить секреты от друзей» , с удовольствием поделюсь с Вами самыми надежными и проверенными сервисами.
Алгоритм работы каждого из них практически одинаковый:
1. Переходим по ссылке и регистрируемся на сайте сервиса.
2. Заполняем в личном кабинете необходимые данные (особенно самую приятную часть – удобные для Вас способы получения денег).
3. Читаем про способы покупки с привлечением данного сервиса – таких способов обычно всего два:
- либо перед покупкой перейти с сайта кеш-бек сервиса на сайт магазина;
- либо устанавить для браузера расширение данного кеш-бек сервиса и пользоваться уже им. Лично мне больше понравился именно этот вариант, но каждый может выбрать то, что удобнее именно ему.
4. Отлично! Теперь каждая Ваша покупка, от которой раньше Вы получали просто удовольствие (что само по себе уже очень приятно), с сегодняшнего дня будет приносить для Вас еще и дополнительные деньги в качестве возврата! И при этом, сами скидки в магазинах и по акциям никто не отменял
5. Ну вот, столько понаписал, а на самом деле, все занимает самое большее, пять минут в вместе с регистрацией и можно сразу переходить к экономным покупкам. Хоть совместить это и кажется поначалу невозможно А все и правда очень-очень просто. Но вдруг… Если что-то будет непонятно или захотите узнать более подробно про данные сервисы, напишите или мне или в их службу поддержки – я пару раз обращался к ним по рабочим моментам, там работают очень отзывчивые и толковые люди – все четко и понятно объяснили, молодцы.
Теперь, как и обещал, те самые ссылки на эти волшебные сервисы
Летишоп letyshops - один из самых раскрученных и действительно крутых сервисов
Бестмарти Besmarty - замечен в качественном и быстром обслуживании клиентов
Alibonus - особенно хорош при покупках на Алиэкспресс (aliexpress.com)
Сash4brands.ru - достаточно популярный и проверенный сервис
Promokodi - на этом сервисе могут также публиковаться и промокоды для популярных интернет -магазинов
Комментарии 1
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