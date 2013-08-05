Обзор по основным валютным парам на 5.08.2013

ФРС получил повод для начала сворачивания мер количественного стимулирования - рынок труда оказался недостаточно силен. В связи с этим доллар понес всевозможные потери.



EURUSD

Котировки удерживаются чуть выше уровня 1,3270 и возвращаются к нему как к сопротивлению. Сегодня они предприняли попытку пройти этот барьер, но, достигнув локального минимума на 1,3262, снова откатились. На данный момент максимум был зафиксирован на уровне 1,3285. По паре можно ждать сохранения позитивного настроя с попыткой преодолеть сопротивление на уровне 1,33 и, если ценам это удастся, ждать роста к отметке 1,3340.

Покупки рассматривать выше уровня 1,33 с первоначальной целью на 1,3340. Следующее сопротивление находится на 1,3370. Ближайшая поддержка отмечена на 1,3240.

Поддержка: 1,3270, 1,3240, 1,32, 1,3160, 1,3124, 1,31, 1,3060.

Сопротивление: 1,33, 1,3340, 1,3370, 1,34, 1,3424, 1,3451.



GBPUSD

Попытка преодолеть сопротивление в пятницу не оказалась удачной и пара находится на отметке 1,53. В случае, если уровень будет пройден, можно ожидать роста к 1,5350. Если показатели по деловой активности в сфере услуг Великобритании вырастут, то пара сегодня может подняться вверх. Направления индикаторов позволяет предполагать развитие восходящего движения.

Покупки с целью на 1,5350 рассматривать выше уровня 1,53. Следующее сопротивление отмечено на 1.54. Ближайшая поддержка находится на уровне 1,5240.

Поддержка: 1,5240, 1,52, 1,5175, 1,5130, 1,51, 1,5066, 1,50.

Сопротивление: 1,53, 1,5350, 1,54, 1,5460, 1,55.

USDCHF

Пара от уровня сопротивления 0,93, к которому она развила откат, снова возвращается к отметке 0,9270. Ее прорыв позволит ждать дальнейшего падения к 0,9240. На текущий момент котировки смогли отметить минимум на уровне 0,9281. Максимум зафиксирован на 0,9302.

Возможно открытие позиций на продажу при подтверждении прорыва ниже уровня поддержки 0,9270 с целью на 0,9240 и, далее, 0,92. Ближайшее сопротивление отмечено на уровне 0,9330.

Поддержка: 0,9270, 0,9240, 0,92, 0,9150, 0,91.

Сопротивление: 0,93, 0,9330, 0,9370, 0,94, 0,9421, 0,9475, 0,95.

USDJPY

Пара смогла отметить минимум на уровне 98,32 и подбирается к поддержке 98,31. Движение продолжится к отметке 97,78, если указанный барьер будет пройден. Индикаторы сигнализируют в пользу падения, не смотря на то, что дорогая иена не нужна. Японии. На текущий момент максимум был отмечен на 99,14.

Целесообразными можно назвать продажи ниже уровня 98,31 с первичной целью на 97,78. Следующая поддержка отмечена на 97,19. Сопротивление находится на уровне 99,03.

Поддержка: 98,31, 97,78, 97,19, 96,71.

Сопротивление: 99,03, 99,42, 99,61, 99,87, 100,00, 100,79, 101,41.