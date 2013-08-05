Обзор по рынку и прогноз на 5.08.2013

Значительное отступление американского доллара по всему «валютному фронту» - так можно охарактеризовать начало торговой недели. Низкие объемы торгов, слабые данные по рынку труда США, а также намеки на постепенное сворачивание программы количественного смягчения оказали серьезное давление на доллар. Вместе с тем, хорошие макроэкономические показатели Китая свидетельствуют о том, что замедление второй по величине экономики не будет столь критичным.



Недалеко от важного психологического уровня 1,3300 торгуется основная валютная пара. EUR немного прибавляет против USD до 1,3290 и сегодня очень вероятен его серьезный рывок вперед. Испания постепенно движется к выходу из кризиса, подтверждая это своей позитивной статистикой. По сравнению с 47,8 в июне, в июле европейский показатель Markit PMI Composite вырос до 50,5. Это может поддержать единую валюту и отправить ее к ключевому уровню сопротивления 1,3330.



Среди сегодняшних лидеров падения - Новозеландский доллар. Пара NZDUSD рухнула на 0,4% и приближается к отметке 0,78. Сегодня в ходе торговли пара достигала годовых минимумов — 77,92. В новозеландских молочных продуктах были обнаружены вредные вещества, и это может негативно повлиять на ее экспорт. Китай, например, уже отказался от импорта сухого молока из Новой Зеландии. Мы предполагаем, что пара может пробить уровень 0,78 и закрепится у отметки 77,90.