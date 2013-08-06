Обзор по рынку и прогноз на 6.08.2013

«Впадение в кому» европейских валют во время азиатской сессии компенсировалось динамикой иены, «австралийца» и «новозеландца». Из-за падения Nikkei, который последнее время является главной движущей силой пары, с самого утра USD/JPY попала под распродажи. Именно такая динамика индекса связана с тем, что Sony отказалась от предложения инвестора Дэниэла Леба об отделении развлекательного бизнеса компании. Котировки Sony просели на 4,6%. Но и Nikkei, и USD/JPY сумели восстановиться к закрытию азиатской сессии: пара от уровня открытия 98,27 ослабла к локальному минимуму 97,83, но восстановилась в область 98,60 на момент написания обзора.



Не смотря на отмеченный в понедельник «гэп» вниз, связанный с опасениями запрета экспорта молочной продукции в Китай и Россию, NZD/USD смогла восстановиться. Есть мнение, что Россия все же воздержится от радикальных действий в отношении новозеландской продукции и в связи с этим ситуация с компанией-поставщиком Fonterra пока до конца не ясна.



От уровня открытия 0,7820 цены восстановились к текущим уровням 0,7868. В связи с новостью о том, что РБА понизил учетную ставку с 2,75% до 2,50% во время августовского заседания, на азиатской сессии AUD/USD смогла от локального минимума 0,8906 добраться до максимума 0,8988. Такая реакция обусловлена тем, что большинство ожидали большего смягчения монетарной политики, а текущее решение уже давно было учтено в ценах. Мало того, на сей раз фразы, которая была отмечена во время предыдущего заседания, не прозвучало. В тот раз Стивенс подметил, что дальнейшее осуществление стимулирования экономики будет возможно благодаря текущим уровням инфляции. В связи с тем, что теперь такого комментария не было, инвесторы поверили в то, что даже в среднесрочной перспективе ожидать дополнительного смягчения не стоит.