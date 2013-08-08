Обзор по рынку и прогноз на 8.08.2013

Интересных инвестиционных идей в последний день торговой недели на валютном рынке не наблюдается. Вялые торги вовсе не исключают некоторых сюрпризов в ходе сессии. После публикации данных по счету текущих операций Японская йена отступила от семинедельных максимумов. В связи с ожиданиями позитивной статистики из Германии Евро прибавляет в цене.

Если немецкие макроэкономические данные оправдают ожидания трейдеров, то основная валютная пара, которая незначительно прибавляет в цене, в течение дня будет готова протестировать отметку в 1,3350. На данный момент EURUSD все еще «топчется» у отметки 1,3340. По результатам июня показатель профицита торгового баланса в июне может составить 15 млрд. евро, а экспорт из Германии растет быстрее импорта.

Перед окончанием азиатской сессии JPYUSD снижается на 0,2% до 96,20. В целях стимулирования инфляции банк Японии подтвердил свою приверженность продолжению курса на наращивание денежной массы на 70 трлн японских йен ежегодно. Вместо ожидаемых рынком 400 млрд. йен профицит торгового баланса в июне составил 336,3 млрд йен. В связи с тем, что пара сейчас выглядит перепроданной, курс на вывод страны из дефляционной спирали будет продолжен, и это дает основание предположить, что к концу третьего квартала произойдет рост пары до 102,00.