Обзор по рынку и прогноз на 9.08.2013

Сегодня по отношению к большинству мировых валют происходит снижение американского доллара. Вчерашняя макростатистика подтвердила серьезные намерения Поднебесной вновь встать на пьедестал рекордсменов экономического роста, и Китай пока не спешит «замедляться». Рекордным ростом аплодирует успехам соседа и Австралийский доллар. Тем временем на волне восстановления экономики еврозоны Евро ставит новые рекорды.



Закрепиться выше отметки 1,3400 стремится основная валютная пара. Тем не менее, есть мнение, что сегодня единая валюта еще будет иметь шансы на коррекцию. Пока евро торгуется против доллара на уровне 1,3380. В связи с тем, что сегодня последний день торговой недели, возможно, инвесторы будут сокращать позиции в рискованных активах и выходить «в кэш» перед выходными. Поэтому, возможен откат пары до 1,3320. Но цель в 1,4100 все еще остается актуальной.



Сегодня против «американца» на 0,2% до 0,9120 подрос «Оззи». По результатам июля рынок ожидает рост промышленного производства в Китае на 8,9%. Плюс ко всему, Китай активно наращивает темпы роста экспорта. За неделю австралийский доллар прибавил 2,5%. До конца третьего квартала в связи с восстановлением экономической конъюнктуры в Китае возможен рост AUDUSD до 0,9650.