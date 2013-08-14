Обзор по рынку и прогноз на 14.08.2013

Сегодня Германия опять радует рынок своими позитивными макроэкономическими данными. Это связано с восстановлением курса единой валюты. К постепенному сворачиванию объемов выкупа американского госдолга готовятся мировые фондовые рынки. Сезон отпусков за океаном дает о себе знать, поэтому объемы на валютных торгах незначительны. На повестке дня - важная статистика по еврозоне.



Экономика Германии выросла во втором квартале на 0,7% в квартальном исчислении и на 0,9% - в годовом. Рынок ожидал рост показателя на 0,6% и 0,3% соответственно. Впервые с марта немецкий индекс деловой уверенности вырос до 42 пунктов, эти данные были накануне предоставлены институтом ZEW. В связи с этим, можно уверенно сказать, что крупнейшая экономика еврозоны встала на путь восстановления. Согласно нашим прогнозам, ВВП Германии вырастет на 0,5%, в то время как экономика еврозоны по результатам года сократится на 0,4%.



После публикации данных по экономике Германии единая валюта сегодня восстанавливает свои позиции. Перед началом фондовых торгов в Европе, EURUSD незначительно подрастает до 1,3270. Данные по динамике ВВП еврозоны во втором квартале станут сегодня ключевой новостью для евро. Не смотря на то, что рынок ожидает роста на 0,2%, есть вероятность, что показатель будет лучше прогнозов на волне улучшения экономической конъюнктуры в странах «периферийной» Европы. Поэтому основная валютная пара может совершить поход к уровню 1,3330.