Обзор по рынку и прогноз на 15.08.2013

После намеков главы ФРС Сент-Луиса о том, что оптимизм в отношении быстрого восстановления американской экономики после кризиса не оправдан, доллар начал сдавать свои позиции. Главной новостью сегодня будут данные из США по инфляции. В связи с этим трейдеры сделали вывод, что скорого свертывания программы количественного смягчения не произойдет, при этом слабые данные розничных сетей в преддверии начала учебного года могут привести к падению биржевых индикаторов.



Основная валютная пара прибавляет четверть процента до 1,3290. Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на статистике из-за океана, поскольку на европейских рынках не планируются значимые события. В США сегодня ожидаются данные CPI. Потребительская инфляция в крупнейшей мировой экономике выросла в июле на 0,2% по сравнению с ростом на 0,4% месяцем ранее. Доллар потерял уже более 2% за месяц. Низкий уровень инфляции не играет на руку американской валюте. Наш прогноз на конец года по паре EURUSD 1,4100. Сегодня ожидаем прорыв уровня 1,3900 и рост до 1,3915. Далее возможен откат к поддержке 1,3880.



На фоне мощного лоббирования правительством Шинзо Абе идеи сокращения налогов на крупный бизнес йена начала стремительно дорожать. С одной стороны, это может оживить стагнирующую японскую экономику, с другой приведет к сокращению профицита бюджета. Главное, что Токио смог вытащить страну из дефляционной спирали. USDJPY дешевеет до 97,70. Однако мы считаем, что в ходе европейской сессии пара может восстановиться до 97,90. Растущая йена совсем не радует экспортеров, так как правительство до сих пор не определилось, будет ли снижено налоговое бремя на корпоративный сектор.