Внутренние новости не в пользу рубля

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За прошедшую неделю внешний фон был нейтрален для рубля с учетом умеренного укрепления доллара и плавного подъёма нефтяных котировок. Но внутренние новости не дают поддержки: темпы роста экономики за 2кв13 оказались очень низкими и требуют снижения ставок, а чистый отток капитала в июле составил $6-7 млрд и явно останется значительным до конца года.



Ситуация на рынке

ФРС подтверждает курс на ужесточение: Риторика ряда президентов Федеральных Банков относительно сворачивания программ однозначно указывает на желание ФРС начать сокращать покупки уже в сентябре, однако несогласованность в Конгрессе США по этому вопросу может заметно скорректировать ожидания рынков. На этом фоне, пара евро/доллар показывает минимальные изменения за неделю, снизившись с отметки 1,34 до 1,3255.

Еврозона демонстрирует улучшение: Предварительные данные по приросту ВВП Франции за второй квартал показали выход экономики из рецессии. Цифры по росту ВВП Германии также оказались выше ожиданий, фактически подтвердив комментарии Бундесбанка на прошлой неделе о заметном улучшении ситуации в экономике, что поддерживает рынки.



Цены на нефть выросли на геополитике и новостях из Китая: Рынок нефти демонстрирует волатильную торговлю. После обновление локального минимума на отметке $106 за баррель, североморская нефть сорта Brent снова выросла до $110 за баррель, где и торгуется сейчас. Причинами такой динамики стал рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и новости из Китая: страна обновила рекорд среднесуточного импорта нефти в июле, который вырос на 14 процентов по сравнению с июнем, во многом за счёт пополнения стратегических запасов. Фундаментально нефтяной рынок остаётся слабым, и явных причин для долгосрочного роста на данный момент нет.



Прогнозы и ожидания

Отток капитала и слабые темпы роста негативны для рубля: Рубль продолжает обновлять локальные минимумы по отношению к бивалютной корзине ЦБ, котировки которой находятся в зоне повышенных интервенций, оцениваемых в $300-400 млн в день. Как и ожидалось, ЦБ РФ оставил все ставки без изменения на недавнем заседании, но слабые темпы роста экономики создают риски снижения ставок: рост ВВП за 2кв13 по первой оценке составил всего 1,2%, по сравнению с 1,6% в 1кв13. Одновременно, из публикаций обзора финансового рынка ЦБ следует, что в 2П13 следует ожидать давления на рубль из-за продолжающегося оттока капитала, что существенно затрудняет принятие решения по ставкам. В июле чистый отток капитала составил $6-7 млрд.



Присутствие ЦБ сдерживает ослабление рубля, но только краткосрочно: ЦБ продолжает двигать плавающий коридор бивалютной корзины вверх, отметившись за прошедшую неделю двойным подъёмом. Теперь коридор достиг уровней 32,0 – 39,0, а уровень повышенных интервенций находится выше отметки 38,0. Ожидаемые продажи валюты со стороны экспортёров могут стать поводом для фиксации прибыли и смещения торгов по бивалютной корзине в зону средних интервенций ЦБ, однако эффект может оказаться краткосрочным. Планы Минфина по покупке валюты для пополнения государственных фондов и ожидания конвертации дивидендов на данный момент являются основными причинами текущего ослабления рубля. Торговые диапазоны по парам доллар/рубль и бивалютная корзина/рубль на ближайшую неделю представляются нам как 32,50-33,50 и 37,50-39,00 соответственно.



Статистика

X 24/07/13 31/07/13 07/08/13 14/08/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -998 -997 -1201 -1461

Евро/доллар США, $ X 1,3201 1,3302 1,3336 1.3255

Цена на нефть Brent, $/барр 108,28 108,66 106,896 110.04