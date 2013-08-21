Обзор по рынку и прогноз на 21.08.2013

По итогам предыдущего торгового дня евро, фунт и иена смогли набрать очки против доллара, хотя ни у евро, ни у фунта не было на это объективных оснований за исключением позитивных ожиданий по предстоящим отчетам. В отношении еврозоны настроения несколько изменились: последние данные свидетельствуют о том, что ее экономика постепенно встает на путь стабилизации.



Сегодня же с самого утра американская валюта предпринимает попытки реабилитироваться. В попытке снова закрепиться ниже уровня 1,34 евро потерял около 0,2%. А доллар, похоже, нацеливается на возобновление роста вплоть до оглашения протокола заседания FOMC по монетарной политике от 31 июля. На этот отчет возлагаются серьезные надежды, поскольку он даст понимание того, чего ждать от сентябрьского заседания. Станет более понятна готовность Федрезерва начать выход из QE3 уже в первый месяц осени. Доллар сможет получить ощутимую поддержку, если подобные ожидания подтвердятся, и Комитет объявит об улучшениях в экономике страны. На фоне таких ожиданий формируется «медвежий» прогноз по паре с возможностью падения к отметке 1,33.



Фунт сегодня более сдержан: пара консолидируется в районе 1,5660. Британскую валюту по-прежнему поддерживают позитивные настроения в отношении национальной экономики – ведь в последнее время отчеты сигнализируют о том, что в Великобритании все более чем неплохо (рост деловой активности отмечается в промышленности, строительстве и в сфере услуг). Тем не менее, при условии агрессивного протокола от ФРС, падение все же возможно.



На йену традиционно влияние оказала динамика на фондовых площадках (Nikkei упал на 2,63%). Пара USDJPY уже восстановилась до уровня 97,45, но у нее еще все впереди, хотя и при условии, что FOMC не подведет и даст столь нужные намеки на скорое сворачивание стимулирующих мер. Пока настрой по паре «бычий» с целью на 99,03.



Вместе с тем сырьевые валюты пока так и не смогли воспользоваться настроениями рынка: и осси, и киви остаются под давлением, продолжая формировать нисходящую тенденцию. В целом, для такой динамики пока есть основания. Ранее РБА заявил о том, что не исключает дальнейшее понижение процентных ставок. Также давление на валюты оказывают опасения потенциального сокращения покупки облигаций ФРС, что сможет вызвать утечку капитала из этих стран.