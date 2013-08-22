Обзор по рынку и прогноз на 22.08.2013

Сегодня по отношению к большинству валют развитых стран американский доллар растет в цене. Рынок находится в ожидании данных по безработице в США и статистики по недвижимости. Макроэкономические данные свидетельствуют о том, что крупнейшая экономика готова встать на путь восстановления после финансового кризиса. Мировые фондовые индексы торгуются на отрицательной территории. Федеральный Резерв намекает, что следует ожидать сокращения программы выкупа государственных облигаций. Это приводит к наращиванию покупок в защитных долларовых активах, и, в результате, поддерживает американскую валюту.



После опубликования расшифровок последнего заседания ФРС США, основная валютная пара снизилась на 0,1% до 1,3350. Евро достигал дневных минимумов у 1,3330, но позже немного восстановился. На фоне укрепления американской экономики регулятор, скорее всего, будет снижать объемы программы по количественному смягчению. Сегодня в еврозоне планируется публикация индексов PMI, рынок ждет хороших данных. Это может вернуть евро на позитивную территорию. Пока на рынках царит защитный доллар, однако, ближайшая цель по паре 1,3390.



На позитивном фоне «американца» исключением является австралийский доллар. Пара AUDUSD растет на 0,2% до 0,8990. Причиной улучшения «осси» стали данные из Китая. Индекс PMI свидетельствует о том, что КНР не намерена снижать темпы роста экономики. Это, безусловно, позитивная новость для Австралии, для которой КНР — крупнейший рынок сбыта. Тем не менее, показатель выше 0,9020 не предвидится.