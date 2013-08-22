Настрой рынков негативен

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Несмотря на отсутствие макроэкономической статистики, неплохой новостной фон из Европы и признаки стабилизации в Китае, доходности американских облигаций обновляют локальные максимумы. Ухудшение перспектив роста российской экономики заставляют ЦБ расширять коридор и поддерживают наш негативный взгляд на динамику рубля.



Ситайция на рынке

Доходности облигаций США обновляют локальные максимумы: Протоколы ФРС с одной стороны не содержали прямого указания на ужесточение политики уже в сентябре, но с другой стороны показали поддержку со стороны голосующих членов Комитета планам Бернанке по сокращению покупок облигаций в текущем году с учетом состояния экономики. Доллар продемонстрировал рост по отношению к основным валютам, фондовые индикаторы снизились, а доходность индикативных десятилетних облигаций США обновила локальный максимум на отметке 2,93 процентов годовых.



Настроения по еврозоне продолжают улучшаться: ЦБ Германии снова повторил, что крупнейшая экономика зоны евро должна стабилизироваться во второй половине текущего года, так как показала самый сильный рост за год во втором квартале. Общее улучшение отношения участников рынков к “оживающей” экономике зоны евро, способствовало выходу пары евро-доллар к уровню 1,3450.



Цены на нефть имеют потенциал роста: Котировки североморской нефти сорта Brent консолидируются на достигнутых уровнях вблизи отметки $110 за баррель, оставаясь в торговом диапазоне $108 – 112 за баррель. Геополитическая неопределённость на Ближнем Востоке и небольшое снижение запасов нефти в стратегических хранилищах США поддерживают цены на текущем уровне. Активность в производственном секторе Китая в августе выросла до максимума последних четырех лет, что позитивно для сырьевых рынков. Кроме того, в результате приближения сезона ураганов в США цены на нефть имеют потенциал для скачкообразного роста.



Прогнозы и ожидания

Мы понизили прогноз роста до 2,0% на этот год: Замминистра экономического развития А.Клепач сообщил на прошлой неделе, что ВВП РФ вырос в июле на 1,8%г/г, и с учетом роста на 1,4%г/г в 1П13, правительственный прогноз роста 2,4% слишком оптимистичен. Мы понизили наш прогноз роста на 2013 год с 2,2%г/г до 2,0%г/г. Слабый рост поддерживает ожидания снижения ставок, но статистика по инфляции пока не позволяет на это рассчитывать. Вместо дефляции в августе цены выросли на 0,1% с начала месяца, что означает, что инфляция в этом году может остаться выше целевого диапазона 6,0%, что ограничит возможности ЦБ по снижению ставок.



Мы сохраняем негативный взгляд на динамику рубля: Несмотря на решение Минфина отложить покупку валюты на открытом рынке как минимум на месяц, ЦБ за последнее время дважды расширял границы коридора корзины до 32,05 – 39,05. Пара доллар/рубль всю неделю находится у отметки 33,00, а бивалютная корзина демонстрирует уверенное закрепление выше отметки 38,00, которая на данный момент является границей повышенных интервенций российского регулятора. Мы по-прежнему считаем, что фундаментальная картина указывает на возможность продолжения негативной динамики российской валюты, только активность экспортёров может привести к консолидации рублёвых пар. Торговые диапазоны по парам доллар/рубль и бивалютная корзина/рубль на ближайшую неделю представляются нам как 32,50-33,50 и 37,50-38,50 соответственно.



Статистика

X 31/07/13 07/08/13 14/08/13 21/08/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -997 -1201 -1461 -1324

Евро/доллар США, $ X 1,3302 1,3336 1,3255 1,3355

Цена на нефть Brent, $/барр 108,66 106,896 110,04 111,11