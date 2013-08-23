Обзор по рынку и прогноз на 23.08.2013

Последний торговый день недели начался достаточно спокойно. Это объясняется пустым экономическим календарем и достижением ключевых технических уровней, которые вряд ли будут пробиты в ближайшее время. Благодаря опубликованному недавно протоколу последнего заседания FOMC, спрос на доллар все еще сохраняется, но все же наиболее активную динамику можно наблюдать лишь в паре с иеной.



Во время азиатской сессии пара USD/JPY смогла пройти промежуточный уровень сопротивления 98,80 и даже достигла максимума 99,13, однако, зафиксировать пробой пока не удалось. Для того чтобы пройти довольно сильную отметку 99,00, катализаторов экономического характера пока недостаточно. В случае, если уровень сдастся под напором инвесторов, ближайшей целью станет район августовских максимумов 99,85.



Несмотря на отсутствие фундаментальных и технических факторов, паре EUR/USD удается удержаться в районе 1,3350. Данные по ВВП Германии за 2 квартал, которые были опубликованы утром, полностью совпали с предварительной оценкой, лишив всех последней надежды на выход из режима консолидации. Из запланированных на сегодня значимых событий остались лишь данные с рынка жилья США, которые станут известны во время американской сессии. Тем не менее, есть вероятность, что они не смогут вызвать интерес инвесторов, поскольку большинство из них зафиксируют свою прибыль в преддверии выходных.