Обзор по рынку и прогноз на 26.08.2013

Торговая неделя началась весьма сдержанно и неинтересно. Но, скорее всего, это связано с тем, что предстоящие 5 рабочих дней не будут изобиловать значимой статистикой. В связи с этим, движения пар могут быть обусловлены уже сформировавшимися настроениями и динамикой на фондовых площадках.



Поскольку основная валютная пара откатилась от новых максимумов на уровне 1,3451, то ей остается только топтаться на месте. Сегодня в качестве катализаторов может выступить только один отчет из США - заказы на товары длительного пользования. Хотя напрямую он никак не связан с основной темой, которая сейчас тревожит рынок - это начало сворачивания мер количественного стимулирования Федрезервом. Тем не менее, его данные могут добавить ясности в экономическую картину региона, а это, в свою очередь, повлияет на пару. Его рост способен будет спровоцировать продолжение нисходящей фазы движения к поддержке 1,33.



«Осси» смог немного подняться от ранее достигнутых минимумов. Но это движение не стоит воспринимать как разворот, во всяком случае, сейчас для этого нет весомых фактов. Те настроения, которые выказал РБА в протоколе последнего заседания, не способствуют росту котировок австралийского доллара. Регулятор намекнул на вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики. Скорее всего, в ближайшее время произойдет возврат к уровню 0,8930.



Откат от максимума прошлой недели совершила и пара USDJPY. Оказавшись существенно ниже прогнозов, данные по продажам на первичном рынке жилья США не дали поводов для укрепления доллара. Как уже сообщалось ранее, отчет по заказам на товары длительного пользования может повлиять на динамику пары. Хотя даже сильные его цифры вряд ли помогут пройти сопротивление 99,03.



Сегодня британский фунт также может оказаться не у дел. Тем более что в стране выходной банковский день, а это повлияет на активность торгов. Надо отметить, в отношении стерлинга мы все же в большей степени придерживаемся бычьего прогноза. Основным фактором, позволяющим расти фунту, являются стабильные признаки восстановления экономики страны. Однако на понедельник прогноз скорее нейтральный.