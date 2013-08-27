Обзор по рынку и прогноз на 27.08.2013

Сегодня каждая из валют оказалась на своей волне. Евро и фунт засели в узких диапазонах в ожидании катализаторов, а иена и «осси» смогли продемонстрировать направленное движение. Под давлением снова оказался австралийский доллар. «Осси» удалось пройти верхнюю границу установившегося в конце прошлой недели диапазона. Настрой по паре AUDUSD остается преимущественно медвежьим, поскольку на прошедшей неделе в протоколе последнего заседания регулятор недвусмысленно намекнул на то, что он может пойти и далее на смягчение монетарной политики (вероятно, уводя ставку ниже текущего минимального уровня 2,5%). Это связано с тем, что дешевая национальная валюта благоприятным образом сказывается практически на всех отраслях экономики, демонстрирующей в последнее время не слишком впечатляющие цифры.



Основная валютная пара пока не находит катализаторы для движения и все еще пребывает в спячке. Сегодня внимание стоит обратить на данные IFO. Если настроения в деловых кругах будут улучшаться и дальше, подавая очередной сигнал о том, что европейская экономика действительно встает на путь восстановления, то евро/доллар может вернуться в район сопротивления 1,34 и далее к 1,3450.



Воспользовавшись случаем, иена снова отыграла у доллара часть позиций. Из-за слабого отчета по заказам на товары длительного пользования в США пара попала под давление. Показатель обвалился на 7,3% вместо ожидаемого снижения на 3,3%, что в очередной раз свидетельствует о недостаточно стабильном состоянии американской экономики. Сегодня рынок ждет отчета по потребительскому доверию. По прогнозам ожидается снижение показателя, что вряд ли пойдет на пользу доллару, нацеливая пару на падение к 97,00.