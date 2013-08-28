Обзор по рынку и прогноз на 28.08.2013

Поскольку рынок попал под влияние развития геополитического конфликта в Сирии, большинство рискованных активов оказались под давлением, хотя и смогли впоследствии восстановить часть понесенных потерь.

Несмотря на то, что опубликованные вчера данные исследования IFO оказались лучше прогнозов, основная валютная пара снижалась до отметки 1,3322. Однако позже восстановилась к сопротивлению на 1,34, от которого возобновила падение. На текущий момент у евро нет поводов для укрепления, во всяком случае, достаточных для прорыва уровня 1,34. Поэтому можно говорить о сохранении потенциала нисходящего движения к отметке 1,33, тем более что сегодня не запланированы публикации отчетов, способных изменить ситуацию.

Фунт уже единожды протестировал поддержку 1,55, но пока не смог закрепиться ниже этого уровня. Тем не менее, у него есть все шансы не просто попробовать пройти этот барьер еще раз, но и развить падение. Рыночные настроения складываются не в пользу рискованных активов. Плюс ко всему на сегодня запланировано выступление Марка Карни на тему монетарной политики. Если глава Банка Англии в очередной раз не будет оптимистичен в комментариях и снова выскажется в отношении перспектив не самым лучшим образом, то пара получит дополнительное давление.

Из всех валютных пар наиболее активно реагирует на бегство из рискованных активов USDJPY. Ее котировки продолжили снижение, при этом высока вероятность возобновления падения после завершения отката, который был спровоцирован тем, что пара наткнулась на поддержку в районе уровня 96,80. Если конфликт Сирии продолжит развиваться, а США перейдут от слов к делу (они уже заявили о готовности нанести ракетный удар), то это также послужит причиной для падения котировок пары.