Обзор по рынку и прогноз на 05.09.2013

Сегодня доллар продолжает дорожать. Это во многом спровоцировано ожиданием завтрашней положительной статистики по рынку труда за океаном. Рост политических рисков побуждает инвесторов к уходу в защитные активы. В цене прибавляют и мировые фондовые индексы.



Основная валютная пара дешевеет на 0,3% до 1,3170. Завтра будут опубликованы данные по рынку труда в США за август. Согласно прогнозам американская экономика смогла за месяц создать 700000 новых рабочих мест против 620000 в июле. Этот факт свидетельствует о позитивной экономической конъюнктуре в крупнейшей мировой экономике. Также доллар поддерживает возможный удар по Сирии со стороны США. Кроме этого, на рынке есть уверенность, что ФРС не будет сокращать программу количественного смягчения на фоне проведения военной операции в Сирии.



На волне растущего спроса на доллар, USDJPY торгуется недалеко от отметки 100,00. Банк Японии не стал менять объемы своей беспрецедентной программы выкупа облигаций. На фоне проводимой политики правительством Японии по ослаблению йены, есть шансы снижения японской валюты до 102,00. В течение сегодняшнего дня возможна коррекция пары до 99,50. Пара перекуплена.