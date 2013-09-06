Обзор по рынку и прогноз на 06.09.2013

Сегодня доллар дешевеет по отношению к большинству мировых валют. На фоне стремительного снижения японских фондовых индексов йена стала лидером роста в ходе азиатской сессии. Nikkei 225 снижается более чем на 1%, однако, за неделю индикатор положил в свою копилку более 4%. Итак, рынок ждёт важной макроэкономической статистики в США и Германии, поэтому инвесторы в последний день недели фиксируют прибыль по выросшему доллару и подорожавшим ценным бумагам.



Основная валютная пара подешевела за неделю на 0,5%. Рынок в ожидании данных по рынку труда США. Предполагается, что американская экономика смогла сгенерировать 180000 новых рабочих мест по результатам августа по сравнению с показателем в 162000 в июле. Уровень безработицы, скорее всего, останется у отметки 7,4%. Ожидается, что промышленное производство в Германии выросло в июле на 0,9% против показателя в 2% в июне.



Пара EURUSD восстанавливает свои позиции. До 9 сентября по Сирии не предвидится окончательного решения, а политические риски уже заложены в котировки доллара. На волне эскалации напряженности на Ближнем Востоке ФРС вряд ли будет идти на сокращение программы количественного смягчения в сентябре, что говорит о снижении курса доллара в среднесрочной перспективе.