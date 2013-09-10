Обзор по рынку и прогноз на 10.09.2013

На мировых валютных площадках сегодня наблюдается штиль. Инвесторы отыграли тему возможного начала военных действий в Сирии, и теперь есть вероятность, что накал страстей в регионе снизится. Фондовые рынки отреагировали на эту новость уверенным ростом котировок. Кроме этого, Китай порадовал инвесторов солидной статистикой.



Очень тихо прошла азиатская сессия: EUR/USD и GBP/USD медленно поднимались вверх и поддерживались сильными экономическими данными из Китая. Однако товарные валюты все же получили свою порцию позитива: КНР опубликовала данные по промышленному производству и розничным продажам, которые превысили прогнозы. Это стало продолжением череды позитивных данных из Пекина.



Для пары AUD/USD дополнительным стимулом роста стал выход отчета по деловому доверию NAB: индекс восстановился от -7 до -6. В итоге от уровня открытия 0,9227 пара доросла до максимума - 0,9288 и на текущий момент спустилась к 1,9270. Впереди практически пустой экономический календарь, который, вероятнее всего, обусловит торги в узких диапазонах.