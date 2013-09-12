Обзор по рынку и прогноз на 12.09.2013

Сегодня американский доллар дешевеет по отношению к ведущим мировым валютам. Снижение накала политических страстей вокруг Сирии ведет к оттоку капитала из защитных долларовых инструментов. Инвесторы опасаются, что ФРС на следующей неделе может принять решение о сокращении объемов выкупа американского госдолга. Австралийский доллар стал антирекордсменом азиатской сессии - после негативных данных по рынку труда он подешевел на 1%. Зато новозеландский доллар прибавляет в цене, и трейдеры ожидают рост ставок.



Нелегкая задача стоит перед новым премьер-министром Австралии Тони Эбботом - оживить пережившую кризис экономику «Зеленого континента». Драйверов роста пока нет, хотя статистика из Китая обнадеживает австралийских экспортеров и, возможно, будет локально содействовать укреплению валюты.



Однако пока макростатистика не радует инвесторов. Число новых рабочих мест сократилось в августе более чем на 10000, при прогнозе роста на 10000. Это привело к распродажам перекупленного австралийского доллара на волне возможного снижения «бетонной» ставки рефинансирования. AUDUSD дешевеет на 0,9% до 0,9250. Далее возможно ослабление хватки «медведей», и мы не исключаем возвращения пары выше уровня 0,9300. «Киви» подрос на 0,8% до 0,8130, новозеландский регулятор намекнул на то, что ставки будут повышены раньше, чем в первом полугодии 2014 года.



Пара EURUSD тестирует на прочность отметку 1,3300, и пока нет сигналов к росту-падению. Сегодня будет опубликована недельная статистика по американскому рынку труда. Ожидается незначительное увеличение первичных обращений за пособием по безработице. USD может отступить до 1,3340 до конца недели. Если данные окажутся хуже ожиданий рынка, то стоит ждать укрепления до 1,3270.