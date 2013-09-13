Решение США отложить удар по Сирии принесло некоторое облегчение
на мировые рынки, однако перспективы сворачивания QE
препятствуют прекращению оттока капитала из развивающихся стран. В
России на первый план выходит инфляционная тема: в следующем
году, скорее всего, будут заморожены тарифы, однако в этом году
инфляционная статистика говорит против снижения ставок ЦБ.
Ситуация на рынке
Напряжение вокруг Сирии несколько снизилось: Внутренние политические
противоречия в США по поводу Сирии, а также отсутствие явной поддержки
военной операции со стороны союзников вынудили США отложить удар по
Сирии, и заявленная сторонами готовность к переговорам несколько снизили
нервозность на рынках, что позволило остановить укрепление доллара на
мировых рынках. Также из-за этого цены на нефть лишились спекулятивной
поддержки, и цена Brent упала до $111/барр. Между тем, на этой неделе
пройдет голосование по Сирии в Конгрессе США, что может спровоцировать
новый виток нервозности.
Евро выше $1,33: Восстановление аппетита к риску способствовало
укреплению евро до уровня $1,33. Дополнительным фактором поддержки стало
улучшение прогнозов динамики ВВП еврозоны на этот год и позитивную оценку
перспектив экономического роста региона со стороны главы ЕЦБ М. Драги,
который при этом подтвердил приверженность политике низких ставок.
Падение рубля приостановилось: С конца прошлой недели российская
валюта восстанавливает свои позиции после фиксации минимальных значений.
Пара доллар/рубль снизилась к отметке 32,75, бивалютная корзина отметила
локальный минимум на уровне 37,55. Это позволило ЦБ сократить объем
интервенций до прежних $200 млн в день. При этом ЦБ смягчил контроль за
курсом, снизив с понедельника величину накопленных интервенций,
необходимых для сдвига границ операционного интервала на 5 копеек, с $450
млн до $400 млн.
Прогнозы и ожидания
Решение ЦБ по ставкам может оказать поддержку рублю: Инфляционная
дискуссия выходит на первый план. Предложение правительства заморозить
тарифы естественных монополий в следующем году улучшило долгосрочный
взгляд на инфляцию, и мы понизили свой прогноз с 6,8% до 6,0% на следующий
год. Некоторые участники рынка даже изменили свой взгляд на процентную
политику ЦБ и теперь ожидают снижения ключевых ставок уже на завтрашнем
заседании. При этом, учитывая значительные инфляционные риски на этот год,
связанные с наводнениями на Дальнем Востоке и ограничение на импорт из
Белоруссии, мы сохраняем осторожный взгляд. Рост ИПЦ на 0,1% с начала
сентября говорит в пользу инфляции на уровне 6,2% г/г в сентябре, т.е. выше
целевого диапазона ЦБ. Мы по-прежнему считаем, что ЦБ не будет снижать
ставки, как минимум до конца года, что станет фактором поддержки для рубля.
Укрепление рубля может оказаться непродолжительным: Основным
сценарием развития событий на внутреннем валютном рынке по нашему
мнению является консолидация пары доллар рубль вблизи отметки 33,00 руб в
краткосрочной перспективе, тем не менее, текущий тренд на некоторое
укрепление рубля подвержен значительным рискам со стороны возможной
военной операции в Сирии и предстоящего заседания ФРС США. Торговые
диапазоны по парам доллар/рубль и бивалютной корзина/рубль на ближайшую
неделю представляются нам как 32,50-33,00 и 37,50-38,00 соответственно.
Статистика
X X 21/08/13 28/08/13 04/09/13 11/09/13
Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -1324 -1600 -1337 -1222
Евро/доллар США, $ 1,3355 1,3340 1,3207 1,3311
Цена на нефть Brent, $/барр 111,11 118,11 115,01 111,34
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