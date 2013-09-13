США взяли время на раздумья

Решение США отложить удар по Сирии принесло некоторое облегчение

на мировые рынки, однако перспективы сворачивания QE

препятствуют прекращению оттока капитала из развивающихся стран. В

России на первый план выходит инфляционная тема: в следующем

году, скорее всего, будут заморожены тарифы, однако в этом году

инфляционная статистика говорит против снижения ставок ЦБ.



Ситуация на рынке



Напряжение вокруг Сирии несколько снизилось: Внутренние политические

противоречия в США по поводу Сирии, а также отсутствие явной поддержки

военной операции со стороны союзников вынудили США отложить удар по

Сирии, и заявленная сторонами готовность к переговорам несколько снизили

нервозность на рынках, что позволило остановить укрепление доллара на

мировых рынках. Также из-за этого цены на нефть лишились спекулятивной

поддержки, и цена Brent упала до $111/барр. Между тем, на этой неделе

пройдет голосование по Сирии в Конгрессе США, что может спровоцировать

новый виток нервозности.

Евро выше $1,33: Восстановление аппетита к риску способствовало

укреплению евро до уровня $1,33. Дополнительным фактором поддержки стало

улучшение прогнозов динамики ВВП еврозоны на этот год и позитивную оценку

перспектив экономического роста региона со стороны главы ЕЦБ М. Драги,

который при этом подтвердил приверженность политике низких ставок.

Падение рубля приостановилось: С конца прошлой недели российская

валюта восстанавливает свои позиции после фиксации минимальных значений.

Пара доллар/рубль снизилась к отметке 32,75, бивалютная корзина отметила

локальный минимум на уровне 37,55. Это позволило ЦБ сократить объем

интервенций до прежних $200 млн в день. При этом ЦБ смягчил контроль за

курсом, снизив с понедельника величину накопленных интервенций,

необходимых для сдвига границ операционного интервала на 5 копеек, с $450

млн до $400 млн.



Прогнозы и ожидания



Решение ЦБ по ставкам может оказать поддержку рублю: Инфляционная

дискуссия выходит на первый план. Предложение правительства заморозить

тарифы естественных монополий в следующем году улучшило долгосрочный

взгляд на инфляцию, и мы понизили свой прогноз с 6,8% до 6,0% на следующий

год. Некоторые участники рынка даже изменили свой взгляд на процентную

политику ЦБ и теперь ожидают снижения ключевых ставок уже на завтрашнем

заседании. При этом, учитывая значительные инфляционные риски на этот год,

связанные с наводнениями на Дальнем Востоке и ограничение на импорт из

Белоруссии, мы сохраняем осторожный взгляд. Рост ИПЦ на 0,1% с начала

сентября говорит в пользу инфляции на уровне 6,2% г/г в сентябре, т.е. выше

целевого диапазона ЦБ. Мы по-прежнему считаем, что ЦБ не будет снижать

ставки, как минимум до конца года, что станет фактором поддержки для рубля.

Укрепление рубля может оказаться непродолжительным: Основным

сценарием развития событий на внутреннем валютном рынке по нашему

мнению является консолидация пары доллар рубль вблизи отметки 33,00 руб в

краткосрочной перспективе, тем не менее, текущий тренд на некоторое

укрепление рубля подвержен значительным рискам со стороны возможной

военной операции в Сирии и предстоящего заседания ФРС США. Торговые

диапазоны по парам доллар/рубль и бивалютной корзина/рубль на ближайшую

неделю представляются нам как 32,50-33,00 и 37,50-38,00 соответственно.



Статистика



X X 21/08/13 28/08/13 04/09/13 11/09/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -1324 -1600 -1337 -1222

Евро/доллар США, $ 1,3355 1,3340 1,3207 1,3311

Цена на нефть Brent, $/барр 111,11 118,11 115,01 111,34