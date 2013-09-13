Обзор по рынку и прогноз на 13.09.2013

Последний день торговой недели проходит под эгидой доллара. В преддверии публикации данных по розничным продажам в США американец прибавляет по отношению к большинству мировых валют. Важную роль в росте USD сыграли и упаднические настроения на мировых фондовых площадках. Перед заседанием Комитета по открытым рыкам ФРС США инвесторы выводят средства из высокорискованных активов, покупая «защитные» долларовые.



Сегодня основная валютная пара «паркуется» у отметки 1,3270. Падение составило 0,2%. По оценкам инвесторов, показатель розничных продаж должен вырасти в сентябре на 0,5% по сравнению с ростом на 0,2% в августе. Результаты заседания FOMC 17-18 сентября могут принести рынку неприятный сюрприз - сокращение месячных объемов выкупа гособлигаций США с $85 млрд. до $70 млрд. Однако негатив уже заложен в рыночные котировки. По результатам дня USD имеет шансы коснуться уровня 1,3240.



На радость членам кабинета японского правительства иена снова ослабилась. Власти прогнозируют умеренный рост экономики, а «олимпийские» инвестиции могут превратить страну восходящего солнца в лидера экономического роста развитого мира. Пара USDJPY прибавляет 0,3% и торгуется у отметки 0,9990. Вопросом ближайшего времени является преодоление уровня 100,00.