Обзор по рынку и прогноз на 16.09.2013

Доллар в начале новой торговой недели снова понес потери. Основная валютная пара открылась скачком вверх в районе сопротивления 1,3370, которое и пытается пройти. Европейская валюта по-прежнему вызывает определенные опасения: экономика региона все еще находится в очень уязвимом состоянии и говорить о ее восстановлении пока рано. А вот у доллара поводов для ослабления нет - конфликт в Сирии постепенно приходит к своему завершению, и у рынка уже нет острой необходимости переводить активы в «убежища». Кроме того, ожидается, что ФРС на текущей неделе не пойдет на решительное сворачивание мер количественного стимулирования. Последние отчеты хоть и не разрушают полностью мнения о стабильности экономики США, все же не дают оснований регулятору для агрессивных действий. Пятничные данные по розничным продажам отразили рост всего на 0,2% после 0,4% месяцем ранее, что свидетельствует о сокращении потребительских расходов. Поэтому вряд ли FOMC заявит о чем-то большем, чем сокращение объемов на 10 млрд. в месяц. Таким образом, у доллара есть шансы продолжить свое ослабление по отношению к большинству валют. Но на фоне отсутствия значимых отчетов прорывов ключевых уровней ждать не стоит.



Фунт также пользуется слабостью своего американского противника. Пара уже закрепилась выше уровня 1,59 и подобралась к отметке 1,5960. Хотя рост ее пока сдерживается, не исключено движение к уровню 1,60, где она не фиксировалась с января текущего года. Экономика региона, в отличие от европейской, продолжает демонстрировать признаки силы. Комментарии официальных лиц Банка Англии также не дают оснований для разочарований. А, если добавить к этому негативные настроения по доллару, то у пары есть достаточно поводов для сохранения потенциала к росту.



USDJPY была разочарована американской статистикой. И это основная причина, которая помешала паре пройти снова сопротивление 100,00, которое на прошлой неделе котировки все же смогли пройти. Цены удерживаются ниже уровня 99,03 и, скорее всего, в краткосрочной перспективе давление на пару сохранится, если ФРС не пойдет на решительные меры на заседании на текущей неделе. Но не стоит забывать о том, что она довольно активно реагирует на динамику Nikkei. Кроме того, правительство Японии в октябре все же намерено повысить налог с продаж, что принесет определенный негативный эффект в экономические показатели и, чтобы его нивелировать, необходимо будет пойти на дополнительное стимулирование. Ожидание последнего может оказывать паре поддержку и спровоцировать возобновление роста.