Обзор по рынку и прогноз на 17.09.2013

Доллар остается под влиянием уже неоднократно называемых ранее факторов. После того, как Лоуренс Саммерс снял свою кандидатуру, добавилось еще и разочарование относительно потенциально нового главы Федрезерва. Дженет Йеллен воспринимается рынком как менее агрессивный председатель, что, в свою очередь, не позволяет доллару активно идти вверх. Спрос на безопасные валюты снижается в связи с разрешением конфликта с Сирией, а также предстоящим в среду объявлением решения по монетарной политике от регулятора. Последние экономические отчеты свидетельствуют о том, что ситуация в США не настолько стабильна, чтобы начинать решительное сворачивание стимулирующих мер. От Федрезерва все еще ждут постепенного выхода из QE3, но отсутствие шагов в данном направлении может серьезно разочаровать рынок.



Накануне оглашения итогов заседания FOMC пара EURUSD может продолжить коррекцию в район уровня 1,33, особенно если сегодняшние данные по деловым настроениям от института ZEW в Германии подтвердят, что экономическое восстановление в регионе находится на весьма слабом уровне. Вместе с тем последние отчеты позволяют предполагать, что цифры могут не дотянуть до прогнозов. Ждать возврата котировок в район уровня 1,3370 можно только в случае, если показатель выйдет выше прогнозного роста до 45,3.



Британский фунт выглядит более уверенно, чем его европейский коллега. Хотя он тоже не смог удержаться в районе максимумов понедельника и совершил откат ниже уровня 1,59. Но к текущему моменту пара уже пытается возобновить рост. В общем и целом, подобный исход достаточно вероятен, учитывая еще тот факт, что последние цифры явно свидетельствуют о восстановлении экономики. Представители Банка Англии уже дают понять, что ждать нового этапа смягчения монетарной политики не стоит. Сегодня внимание следует обратить на данные по потребительской инфляции. Факт роста инфляционного давления выше прогнозов может стать дополнительным подтверждением того, что в деле выхода из программ стимулирования МРС будет вынужден действовать чуть раньше.