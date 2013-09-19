ФРС США и ЦБ РФ помогли рублю

ФРС США не оправдала ожиданий рынка по началу сворачивания программы QE, обеспечив мгновенный рост спроса на риск и ослабление доллара на мировых рынках. Судя по всему, сворачивание откладывается, как минимум, на полгода, что в сочетании с жесткой позицией ЦБ РФ улучшает краткосрочные перспективы рубля.





ФРС не готова сворачивать QE: Ключевым событием этой недели стало заседание ФРС, на котором было принято решение не сворачивать программу покупки облигаций на рынках. Для рынка, который ожидал сокращения объема покупок с $85 млрд до $75 млрд в месяц уже на этом заседании, это решение стало неожиданностью и спровоцировало резкое ослабление доллара на мировых рынках. При этом рост оптимизма на рынках начался еще в начале этой недели после того как Л. Саммерс, сторонник ужесточения монетарной политики, снял свою кандидатуру на пост нового главы ФРС. Теперь основным кандидатом является сторонница продолжения мягкого курса Д. Йеллен. Оба события указывают на то, что ужесточение монетарной политики, скорее всего, откладывается на неопределенный срок, и это несколько улучшает среднесрочные перспективы валют развивающихся рынков, которые уже укрепились на 2-4% с начала недели.





Началось ралли в рубле: Рубль не остался в стороне от глобального ралли. Если в конце прошлой недели курс доллара составлял 32,5 руб, то на протяжении всей этой недели рубль укреплялся, а вчерашнее решение ФРС позволило совершить резкий скачок до 31,5 руб. Уже с понедельника бивалютная корзина вошла в диапазон ниже отметки 37,20, где регулятор продаёт лишь $70 млн в день, при уровнях ниже 36,20, ЦБ перестанет принимать участие в торгах. В настоящее время российская валюта практически не реагирует на цены на нефть, которые находятся под давлением падающего уровня геополитической напряженности на Ближнем Востоке и заявлений ОПЕК и МЭА об ожидаемом росте предложения нефти на рынке.





Российский ЦБ внес свой вклад в укрепление рубля: Хотя основное внимание валютного рынка сейчас направлено на международные события, мы придерживаемся мнения, что определенный позитивный вклад смог внести и российский регулятор. Во-первых, на своем заседании в пятницу он принял решение не снижать ключевые ставки, что соответствовало нашим прогнозам, но стало неожиданность для некоторых участников рынка. Комментарий к решению содержал в себе осторожный взгляд на инфляцию, что говорит в пользу нашего мнения о том, что ставки не будут снижаться как минимум до конца года. Во-вторых, ЦБ прояснил принципы процентной политики, обозначив план управлять ставкой аукционного репо 5,5% как ключевой вместо оторванной от реальности ставки рефинансирования. Повышение прозрачности процентной политики, на наш взгляд, способствует повышению ее эффективности и способствует улучшению настроений на рынке в долгосрочной перспективе.





Мы считаем уровни вблизи отметки 31 руб/$ привлекательными для покупки валюты: Поскольку благодаря действиям ФРС тренд на укрепление сохранился, рубль имеет шанс на дальнейшее укрепление в ближайшие недели. Торговые диапазоны по парам доллар/рубль и бивалютная корзина/рубль на ближайшую неделю представляются нам как 31,00-32,00 и 35,00-36,00 соответственно. Между тем, наш фундаментальный взгляд на российскую валюту остается без изменений, и мы считаем диапазон 30-31,0 руб/$ привлекательным уровнем для покупки валюты.



Статистика

X 28/08/13 04/09/13 11/09/13 18/09/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -1600 -1337 -1222 -739

Евро/доллар США, $ 1,3340 1,3207 1,3311 1,3520

Цена на нефть Brent, $/барр 118,11 115,01 111,34 111,59