Обзор по рынку и прогноз на 20.09.2013

Сегодня доллар дешевеет по отношению к большинству мировых валют. Фондовые индексы при этом корректируются, а инвесторы фиксируют прибыль перед выходными. Единая валюта же наоборот усиливает свои позиции в ожидании крайне позитивных данных по потребительской уверенности в еврозоне и промышленному производству. На фоне выступления главы Банка Японии Харухико Куроды свою позицию укрепляет и иена.



Основная валютная пара консолидируется у отметки 1,3540. Евро торгуется против американского доллара на семимесячных максимумах. EURUSD имеет шансы на дальнейший рост, так как пока конъюнктура складывается в пользу единой валюты. Рынок в ожидании выступления главы ЕЦБ Марио Драги 23 сентября. Пока ставка рефинансирования в еврозоне остается на уровне 0,5%. На повестке дня важный вопрос: будет ли Центробанк далее смягчать монетарную политику.



Индекс уверенности домохозяйств еврозоны вырос в сентябре до -14,5. Увеличение до 51,6 может показать индекс менеджеров по закупкам (PMI), а это свидетельствует о том, что европейская экономика встала на рельсы роста. Ближайшей целью по паре EURUSD мы видим 1,3580.



Банк Японии продолжает программу выкупа государственных облигаций объемом 7 трлн. йен ежемесячно. Центробанк пытается вывести страну из дефляционной спирали и оживить инфляцию. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор будет продолжать сверхмягкую монетарную политику до тех пор, пока не будет достигнута цель по инфляции в 2%. USDJPY сегодня теряет 0,1% до 99,30. Сегодня пара может продолжить коррекцию до 98,70 с дальнейшим ростом до 100,40.