Обзор по рынку и прогноз на 23.09.2013

Сегодня единая валюта солидно прибавляет в цене после состоявшихся в воскресенье выборов в Германии. Блок Ангелы Меркель получил 42%. Таким образом, канцлер ФРГ остается прежним. Для единой валюты эта новость является крайне позитивной. С одной стороны, блок ХДС/ХСС всегда проводил политику жесткой фискальной дисциплины в ФРГ, с другой стороны - выступал за оказание финансовой помощи странам «периферийной» Европы. В итоге до конца года евро сохраняет шансы на дальнейший рост.



Пара EURUSD растет на азиатских торгах до 1,3540. Важным событием для пары является сегодняшнее выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте. Рынок ждет сигналов от регулятора по вопросу дальнейших шагов по стимулированию экономики еврозоны. На повестке дня проблема дисбаланса между странами старой Европы и южными членами монетарного блока. Не смотря на то, что ситуация в Испании, Португалии и даже Греции постепенно нормализуется, обойтись без дальнейших финансовых вливаний в проблемные экономики не получится. За второй квартал евро прибавил уже 4% против доллара, и пока восходящий тренд по основной валютной паре остается актуальным. Наш прогноз на конец года 1,4100.



После публикации позитивной статистики в КНР австралийский доллар в лидерах. Пара AUDUSD поднялась на 0,3% до 0,9420. Индексы менеджеров по закупкам (PMI) от HSBC и Markit выросли до 51,2 и 50,1 соответственно, это верный признак роста промышленного производства в Поднебесной. Следующей целью по паре является уровень 0,9450.